殘疾羽毛球｜朱文佳挫「一哥」「二哥」奪金　陳浩源抱病出戰摘銀

港隊代表朱文佳及陳浩源在AIG四國殘疾人羽毛球國際賽奪得一金一銀，其中朱文佳連贏世界排名第1及第2位球手封王。



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男子SH6級單打，去年殘奧獲得銀牌的朱文佳在分組賽3連勝晉級，8強直落兩局擊敗英格蘭球手伊薩克杜格利殊（Isaak Dalglish）。

入到4強，朱文佳面對世界排名第2位的巴西球手泰華利斯（Vitor Tavares），兩人在東京殘奧4強曾經交手，當時朱文佳贏2：1反勝，而在今場比賽，朱文佳先勝21：17，後來被泰華利斯以21：17追平，朱文佳到決勝局贏21：11制勝。

朱文佳在決賽面對世界排名第1的英格蘭球手舒法特（Jack Shephard），直落贏21：11及21：13取勝，贏得金牌。另一名港將王鎮炎就在8強止步。

至於男子WH2級單打，東京殘奧銅牌陳浩源分組賽3戰全勝，出線8強後輪空，直入4強面對德國球手希爾文（Rick Cornell Hellmann），贏21：11及21：15打入決賽，面對世界排名第1的日本球手梶原大暉。

陳浩源在第一日比賽已經生病，他表示在4強第二局中後段都打到暈陀陀，最終撐住過關。在決賽面對梶原大暉時，陳浩源首局輸9：21，到第二局落後6：11時決定退賽，獲得銀牌。他賽後在社交網站表示：「已經盡咗力，撐咗三十幾分鐘，都係唔得，人生第一次退賽，係遺憾。」

這項四國殘疾人羽毛球國際賽在7月13至17日於愛爾蘭都柏林舉行。