游泳世錦賽直擊｜少女泳手初嘗世錦舞台　林凱喬的失意和得着

第一次總是難忘的，然而19歲港隊蛙泳女將林凱喬的首次長池世錦賽第一槍是：「慢到難忘」。林凱喬周日（24日）早上完成福岡國際泳聯長池世界錦標賽的第一場賽事、女子100米蛙泳初賽，她游出1分12.62秒，總成績排名第46名。



從泳池走到訪問區，林凱喬顯得有點疲累，形容自己由比賽落水開始也有些勒住不順，過程中自己感覺很慢。「我會說，這個第一次（長池世錦）一定好難忘，因為時間慢，我一定會記得，已經2年沒有游過（1分）12秒了。」

林凱喬首次出戰長池世界錦標賽。（楊宇翹攝）

曾代表香港3度出戰短池世錦賽的林凱喬，認為長、短池世錦是不同世界：「好多頂級泳手未必會參加短池，但一定會參加長池，所以長池比短池高出一個層次，是繼奧運後第二大的賽事。」她表示除了參賽泳手實力更強，規模、場館都更大型，氣氛也因為多人入座而更好。

林凱喬視今次是一個取經和觀摩的機會，所以沒有給自己太多壓力：「來到（世錦）的時候，看到很多人的蛙泳技術都做得比我好，我只做到她們的6至7成，看到自己的不足，加上賽前不是十足的預備，這個時間慢，但算是合理。」

林凱喬坦言自己在長池世錦賽「慢得一定會記得」。（楊宇翹攝）

回顧4月中旬的體育節兼亞運測試賽，林凱喬分別於50米和100米背泳游出近一年以來最快的32.06秒和1分10.76秒，前者更達到世錦標準時間，因而取得第一張長池世錦入場券。當時，林凱喬雖然已經8個月沒有游過長池（50米），但關乎亞運資格，在賽前3個月就展開一個周期的訓練計劃，就是她口中的「十足準備」。

「頭2個月練，一星期10課，第3個月調整，也就是減量重質。」林凱喬解說何謂一個周期的準備，認為這樣的備戰，除了技術提升，整個人的活力、體能等都會變好：「當時（亞運測試賽）我游得好像會飛一樣，會有力量用不完的感覺，例如游到75米才會一點點累；但今次只用了1個多月訓練，數天調整，感覺真的不一樣，剛才我35米就已經有點累。」

雖然今次預備不足，但林凱喬笑言每一個比賽都是「個體」，有好表現也會有差的時候：「只要盡量每一槍做好，做到賽前部署，再作賽後檢討就可以。」她希望檢察今場的不足，然後在主項50蛙可以做好一點，為亞運做好準備。