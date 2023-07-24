游泳世錦賽直擊｜歐鎧淳100背獲「好兆頭」　劉紹宇：需睇片檢討

香港隊出戰國際泳聯長池世界錦標賽，周一（24日）由歐鎧淳和劉紹宇分途出戰女、男子100米背泳初賽；歐鎧淳以1分01.08秒位列第23名，劉紹宇則游出58.21秒，總排名第50名。

歐鎧淳游出的時間，雖然與她的目標稍有距離，但疫情後她有了新感悟。



長池世界錦標賽第二日，港隊有歐鎧淳和劉紹宇分途出戰女、男子100米背泳初賽，女子100米蛙泳初賽則有林凱喬登場。歐鎧淳以1分01.08秒完賽，總排名第23，劉紹宇則游出58.21秒，總排名第50位。緊接再有首戰長池世錦賽的林凱喬，以1分12.62秒完成100蛙初賽，總成績第46名。

三位港將之中，僅歐鎧淳一人對自己的表現滿意，認為是亞運前夕的「好兆頭」：「感覺幾好，這個時間夠我再回澳洲練，期待亞運可以做得好一點。」她笑言這是100背游出這個時間中，感覺「最舒服」的一次，覺得自己仍能應付：「之前去新加坡衝到死才（游到）1分01正。」

雖然歐鎧淳造出的時間，離她59.99秒的目標仍有一段差距，但現年31歲的她分享早年在疫情之下，自己作為「老將」也花了不少時間調整心理、重新適應，最終有所感悟：「我不再想會否一定做到，我會繼續向目標前進，但最後是否真的做到？這是兩回事。」

她笑言現在一心盡全力訓練，「完全地將游水放在第一，（造出的）時間一直是目標，亞運的目標當然是獎牌。」歐鎧淳在今屆世錦賽的下一個項目，是周三（26日）出戰50米背泳初賽。

同樣出戰100背的男將劉紹宇，走進採訪區時卻一臉不解，他表示自己游出的58.21秒，和本身定下的目標「幾大出入」：「我PB（個人最佳成績）是56秒半，本身今槍想（游到）56秒頭，但剛才（只游到）58.21秒⋯⋯」

他苦笑道最近的狀態和表現都很好，即使到了今早（熱身和比賽）落水的感覺也很好，「應該是要游到好時間的感覺，游完感覺都OK，我本身以為這一槍會游得不錯，但看到時間，心想是不是搞錯了什麼？」劉紹宇表示會回去看影片檢討 ，期望周六（29日）的50背初賽可以表現更好。

劉紹宇對自己造出的成績大感不滿。（楊宇翹攝）

7月24日港隊成績：

歐鎧淳 女子100米背泳初賽 1分01.08秒 第23名

劉紹宇 男子100米背泳初賽 58.21秒 第50名

林凱喬 女子100米蛙泳初賽 1分12.62秒 第46名

