曼聯轉會新進展　傳傾掂丹麥中鋒凱倫5年合約　不急於清走馬古尼

曼聯今夏的第3簽會不會是丹麥前鋒凱倫（Rasmus Højlund）？有記者透露，曼聯跟凱倫已就個人條款達成協議，雙方會簽約5年，預計曼聯會在本周內向阿特蘭大作出恰當報價。另有記者稱，阿特蘭大正等待曼聯出價，他們的心理價位為7000萬歐元基本費用加500萬歐元附加條款。



凱倫6次代表丹麥大國腳，攻入6個國際賽入球。（Getty Images）

曼聯領隊坦赫格周一表示尋找新前鋒的工作「有進展」，兩位著名意大利足球記者先後披露曼聯羅致凱倫的進展。被視為轉會專家的羅曼奴（Fabrizio Romano）在社交網站透露，曼聯跟凱倫及其團隊就個人條款達成協議，他們同意一份5年合約至2028年，並附加多一年的續約選項。羅曼奴表示，曼聯會在本周內向阿特蘭大報價，那會是合理的價格，不會是9000萬歐元到1億歐元的跨張水平。

另一位著名體育記者佩度拿（Alfredo Pedullà）亦在社交網站稱，阿特蘭大正等待曼聯在周四前出價，他們期望收到一份7000萬歐元基本費用加500萬歐元附加條款的報價。

凱倫上年夏天以1700萬歐元轉投阿特蘭大。（Getty Images）

英國傳媒《BBC》及《每日郵報》皆發布專題介紹這位20歲的前鋒。3年前他在哥本哈根出道，踢後備為主，去年1月以180萬歐元轉投奧地利球會格拉茨，在21/22下半季攻入6個聯賽入球，到22/23季初5場聯賽入3球，獲阿特蘭大垂青，升價近10倍，在去年夏天以1700萬歐元轉會。

凱倫上季為阿特蘭大及丹麥國家隊各項賽事47次上陣入20球，其中在3月的國際賽期兩場歐國盃外圍賽攻入5球，包括對芬蘭大演帽子戲法。同樣身材高大，也是來自北歐，外界將凱倫跟艾寧夏蘭特作比較，但現時兩人還有不少的差距。

1.91米高的凱倫上季33次意甲上陣，攻入9球，交出2次助攻，平均每204分鐘射入一球。現時兩位曼聯前鋒拉舒福特及安東尼馬迪爾上季在英超分別平均170及163分鐘射入一球。凱倫上季意甲44次攻門，入球轉化率為20%，這個數字亦遜於上季在英超的拉舒福特（21%）及馬迪爾（32%）。

儘管入球數字並非十分突出，但《BBC》表示凱倫只踢過兩個完整球季，並舉出夏蘭特當年出道的第2個球季在挪超也是只入12球。《BBC》續指，凱倫擁有潛質，從他現階段顯現出來的實力，認為他正在走上成為巨星的路上。

日媒稱鈴木彩艷為正選機會而拒絕曼聯。（Getty Images）

此外，有傳曼聯欲羅致浦和紅鑽的20歲日本門將鈴木彩艷為副選，但《體育日本》等日媒稱，鈴木彩艷渴望出戰明年的巴黎奧運，希望保持球會的上陣機會，故拒絕曼聯。

岩拉伯特很大機會今夏離開費倫天拿。（Getty Images）

另一位「傳曼聯」目標是摩洛哥中場蘇夫恩岩拉伯特，他現效費倫天拿，合約明年屆滿，他打算離隊。英國《每日鏡報》報道，雖然26歲的岩拉伯特已回費倫天拿報到，但被安排獨自訓練，或者暗示他勢將離隊。岩拉伯特的經理人透露，收到兩三間球會的邀請，球員及費倫天拿都對轉會保持開放態度，估計其身價約2000到2500萬鎊。

艾蘭加離開曼聯，轉投森林。（Twitter）

曼聯今夏已經簽入兩名新兵，先以5500萬鎊加500萬鎊附加條款買入車路士中場美臣蒙特，再以5100萬歐元加400萬歐元附加條款買入國際米蘭門將奧拿拿。同時，曼聯近日積極清走冗員，將左閘阿歷士迪尼斯以400萬鎊售予艾納斯，昨日落實將翼鋒艾蘭加以1500萬鎊賣給諾定咸森林。

英國《天空體育》報道，將迪格蘭賴斯以逾億鎊售予阿仙奴的韋斯咸，對曼聯的中堅哈利馬古尼及中場麥湯米尼感興趣，但兩間球會對這兩位球員的估價存在分歧。曼聯認為他們是頂級球員，若果沒有收到大額報價則無意放人。英國《每日鏡報》稱，曼聯認為麥湯米尼的身價值4000萬鎊，到價才會賣。