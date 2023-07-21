奧拿拿加盟曼聯｜場內場外麻煩事一籮籮　當年全靠伊度奧一手提拔

盛傳多時，曼聯從國際米蘭簽入門將奧拿拿（Andre Onana），據報轉會費達4720萬鎊完成交易，並簽下一紙5年合約。27歲的奧拿拿算得上是「麻煩友」，試過與教練不和而退出國家隊﹑又試過效力阿積士時「扭計」，最經典一定是因為禁藥而停賽9個月。



曼聯主帥坦赫格對門將用波能力有要求，故此迪基亞被「叮走」後，找來腳下功夫有保證的奧拿拿。這名喀麥隆門將小時候在首都雅恩德（Yaounde），被傳奇射手伊度奧（Samuel Eto'o）所創立的足球慈善機構發掘，其後在14歲時加盟巴塞隆拿青年軍，同時培養出他的純熟腳下功夫。奧拿拿希望有一隊的出場機會，所以他在19歲時轉投阿積士。

奧拿拿當年在巴塞培養出色的腳下功夫。（資料圖片／Getty Images）

迪基亞離隊後，曼聯的1號球衣懸空，但奧拿拿沒有揀選這號碼，卻繼續披上24號球衣，除了在阿積士2017/18球季穿起1號外，其餘賽季他也是披上24號球衣，他亦未曾透露對24號情有獨鍾的原因。

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奧拿拿生涯大部分時間也是穿上24號球衣。（資料圖片／Getty Images）

奧拿拿麻煩事一籮籮

除了奧拿拿的能力外，他的「麻煩事件簿」同樣搶鏡，他更曾捲入禁藥風波。奧拿拿在2020年10月一次藥檢後，被驗出對禁藥呋塞米（Furosemide）呈陽性反應，歐洲足協原先判罰一年停賽，其後在阿積士上訴後，刑期減至9個月。

奧拿拿以誤服妻子的減肥藥「Lasimac」為由辯解，他往後接受訪問時表示，因為被膠囊包裹着，故此誤服禁藥，加上醫生指呋塞米對運動表現沒有幫助，但無論如何，奧拿拿也要為自己的身體負責。

奧拿拿稱誤服妻子的減肥藥而被停賽。（資料圖片／Getty Images）

當奧拿拿完成9個月的停賽後，未能在阿積士取回正選位置，他決定不續約，當他有機會披甲時也表現漫不經心，不時出現失誤，但奧拿拿也看似不介意，所以他曾被阿積士球迷喝倒彩。當時有報道指，坦赫格對奧拿拿的表現甚為不滿，並直言不再起用他。巧合的是，奧拿拿其後因腹股溝受傷而缺陣餘下賽事。

奧拿拿效力阿積士的後期，盛傳坦赫格曾不滿他的態度。（資料圖片／Getty Images）

去年的卡塔爾世界盃，原本入選喀麥隆大軍的奧拿拿，首戰分組賽對瑞士後，主教練桑治（Rigobert Song）要求他改變踢法，放棄慣常的控球及組織進攻，以簡單直接的長傳為主，但奧拿拿不認同，而喀麥隆足總主席伊度奧支持桑治的決定，奧拿拿在世界盃半途回國，隨後更宣布退出國家隊。