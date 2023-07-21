英超轉會｜曼聯今夏第二簽　奧拿拿加盟簽約5年　門將風波告終

迪基亞早前約滿離隊後，曼聯的門將風波終告一段落，紅魔鬼在周四（20日）深夜宣布今夏第二簽，喀麥隆門將奧拿拿正式來投，未有透露轉會費，雙方簽下一紙5年合約至2028年，並有一年的續約選項。



繼美臣蒙特（Mason Mount）後，曼聯宣布今夏第二簽，成功羅致國際米蘭門將奧拿拿（Andre Onana），早前的門將風波告一段落。紅魔鬼與奧拿拿簽下一紙5年合約，亦有一年的續約選項。根據《BBC》及《天空體育》等英媒透露，曼聯以4380鎊的轉會費，加上340萬鎊附加條款，一共4720萬鎊將這名喀麥隆門將帶到奧脫福。

奧拿拿正式加盟曼聯，門將風波告一段落。（資料圖片／Getty Images）

至今未有奧拿拿穿上曼聯球衣的相片，紅魔鬼社交網站改以一段印球衣的短片，將奧拿拿的名字逐一放上紅魔門將球衣上，他將繼續披上24號球衣。

27號的奧拿拿直言加盟曼聯是生涯一大榮譽，「我生涯花了不少努力，克服不少難關，就是為了現在這一刻，加盟曼聯是一大榮譽，在奧脫福把關將會是十分好的經驗，我急不及待與新隊友展開新旅程。曼聯史上有很多頂尖的門將，我會盡一切所能去達到他們的成就。」

自阿積士後，奧拿拿再度與主帥坦赫格合作，他直言：「再度成為坦赫格麾下，我感到十分興奮，我希望為球隊的成功貢獻一分力。」

奧拿拿與坦赫格在奧脫福再度合作。（資料圖片／Getty Images）

奧拿拿同樣在社交網站告別國際米蘭，即使他只效力一個球季，但想不到說再見是如此困難，「我從未想過道別原來是如此難以開口，我一年前來到這裏（米蘭）時，很多人告訴我這是特別的球會，從我首天加盟，我發現自己成為大家庭的一部分，我就愛上這座城市及聖西路。如今我要在曼徹斯特開展新一章，但我依然會掛念大家。」