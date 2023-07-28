挪威女攀山家Kristin Harila創世界紀錄　92日完攀14座8000米高峰

挪威女攀山家Kristin Harila在昨日（27日）早上登上世界第2高峰K2，她與雪巴人拍檔Tenjen Lama Sherpa刷新世界紀錄，花了3個月1日（92日）完攀14座海拔8000米以上的高峰，超越Nirmal Purja的舊紀錄，成為史上最快完攀世界14頂峰的人。



Kristin Harila的贊助商Osprey昨日在社交網站宣布這個消息，指Kristin Harila剛完成最快攀登世界14座最高峰的紀錄，她跟拍檔Tenjen Lama Sherpa用了3個月1日登上世上14座8000米高峰的山頂。

Kristin Harila選擇K2為挑戰的最後一站，這座世界第2高峰向來以困難見稱。她在當地時間7月25日凌晨從大本營出發，同日下午上到2號營地。休息一晚後，她在7月26日清晨再出發，同日下午抵達3號營地。同日晚上，她出發攻頂，終於在昨日早上約10時45分登上K2之巔，用92日完成世界14頂峰。

Kristin Harila登頂14高峰日期：

希夏邦馬峰Shishapangma（8027米）：4月26日

卓奧友峰Cho Oyu（8188米）：5月3日

馬卡魯峰Makalu（8485米）：5月13日

干城章嘉峰Kangchenjunga（8586米）：5月18日

珠穆朗瑪峰Everest（8848米）：5月23日

洛子峰Lhotse（8516米）：5月23日

道拉吉里峰Dhaulagiri（8167米）：5月29日

安納布爾納峰Annapurna（8091米）：6月5日

馬納斯盧峰Manaslu（8163米）：6月10日

南迦帕爾巴特峰Nanga Parbat（8125米）：6月26日

加舒爾布魯木II峰Gasherbrum II（8035米）：7月15日

加舒爾布魯木I峰Gasherbrum I（8080米）：7月18日

布洛阿特峰Broad Peak（8051米）：7月23日

喬戈里峰K2（8611米）：7月27日