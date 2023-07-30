轉會｜傳曼聯7200萬鎊簽20歲前鋒　丹麥長人身價18個月間暴漲46倍

曼聯繼續今夏的收購行動，《曼徹斯特晚報》及人稱「轉會專家」的記者羅曼奴，均指紅魔鬼以7200萬鎊由阿特蘭大簽入20歲的丹麥前鋒凱倫（Rasmus Hojlund），這位年輕射手的身價在短短18個月間暴漲46倍。



《曼晚》報道指，曼聯在周六（29日）早上與阿特蘭大達成共識，以7200萬英鎊簽入前鋒凱倫，當中包括6400萬鎊轉會費及800萬鎊附加條款，而凱倫則已與紅魔鬼傾妥個人條件，雙方會簽下5年合約，並會有額外一年的浮動條款。

盛傳凱倫已獲曼聯以高達7200萬鎊的費用簽下。（Getty Images）

2003年出生的凱倫，在家鄉球會哥本哈根FC受訓和出道，在球會U19梯隊賽事達成22場攻入15球的數據後，他獲升上一隊，但上陣機會不多，促使他決定離隊他投，並在2022年1月加盟奧地利超聯球會格拉茨（SK Sturm Graz），當時格拉茨為他付出的轉會費約為155萬鎊。

2022年1月，凱倫與格拉茨簽約：

凱倫亦不負這筆投資，身高1.91米的他擁有不俗的腳法和過人速度，而且入球觸覺強，他在21場賽事中攻入12球，結果在奧地利只是半季，同年8月，他就獲得意甲的阿特蘭大青睞，以約1460萬鎊簽下。

凱倫的身價翻了10倍，他也由此繼續成長，在意甲的第一季，他在32場賽事中攻入9球、交出4個助攻，而最引人注目的，是已升任丹麥大國腳的他在今年3月的兩場歐國盃外圍賽中，合共攻入5球（對芬蘭入3球、對哈薩克入2球），兩場都包辦了丹麥所有入球，終獲得曼聯重金投資，由155萬鎊加盟格拉茨、到現在轉會曼聯高達7200萬鎊的費用，令他的身價在短短18個月內暴漲近46倍。

凱倫在兩場歐國外包辦了丹麥所有入球。（Getty Images）

《曼晚》寫道，阿特蘭大本身要求的轉會費是7700萬鎊，但曼聯拒絕付出多於6000萬鎊，雙方角力後終以現時的價格成交。同時，有傳巴黎聖日耳門也曾向凱倫出價，但最終曼聯贏出這場爭奪戰。

凱倫將成為曼聯今夏轉會窗需轉會費簽入的第3人，連同奧拿拿及美臣蒙特在內，曼聯已投資約1.8億英鎊。