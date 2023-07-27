足球｜曼聯友賽皇馬又有粗野攔截　馬天尼斯鞋底印比寧咸遭評慣犯

曼聯友賽又出事！

「紅魔鬼」周四（27日）季前熱身賽0：2不敵皇馬，銀河戰艦新援比寧咸（Jude Bellingham）表現搶眼，開賽僅6分鐘便為球隊先拔頭籌，取得加盟皇馬後的首個入球。不過除此以外，人們亦聚焦在他完半場前，被曼聯後衛利辛度馬天尼斯（Lisandro Martinez）飛鏟一幕。



比寧咸今場表現獲球迷讚賞有加，而且防守、進攻時均能見到其身影，他在第6分鐘便在最前方入楔突破越位陷阱，單刀冷靜笠過曼聯新門將奧拿拿（Andre Onana）射成1：0。

曼聯今場在數據上其實與皇馬平分秋色，雙方射門皆為15射5中，控球率更以53%稍佔優勢，惟一直無法攻破皇馬大門。至臨完場前，同為新加盟皇馬的借將祖斯盧辛馬田（Joselu Sanmartin），更射入倒掛世界波將比數改寫成2：0。

曼聯新門將奧拿拿兩度慘成佈景板，相比之下，中堅利辛度馬天尼斯才是紅魔鬼今場焦點人物。

這名阿根廷守將因防守風格極具侵略性，在球壇素有「屠夫（the Butcher）」之稱，今場他在比賽第42分鐘對比寧咸作出一次粗野攔截遭受爭議，從更近距離的慢鏡重播中可看到，馬天尼斯這次鏟截疑似以鞋底「行先」。比寧咸被鏟跌後馬上站起來推撞馬天尼斯以示不滿，雙方球員更聚集至一起幾乎發生衝突，球證則是立即向馬天尼斯出示黃牌警告。

利辛度馬天尼斯這次鏟截看似以鞋底「行先」。（Youtube影片截圖）

這次犯規在網上遭不少球迷批評，畢竟這只是一場季前友誼賽，何須出動到如此認真而危險的攔截動作？據英國《每日鏡報》報道，早在周日友賽阿仙奴的賽前記者會上，曼聯領隊坦赫格（Erik ten Hag）便說：「我們不是來踢友誼賽的（We don't play friendly games）」，以表示球隊上下對每一場比賽的爭勝心，如此看來，馬天尼斯也真是貫徹主帥的指示。

事實上，對阿仙奴一戰，利辛度馬天尼斯亦在比賽中侵犯布卡約沙卡（Bukayo Saka）而遭到批評。因此今次亦有網民說「這不是意外，他是慣犯了」、「我對比賽中有身體碰撞並不反感……但在季前賽對沙卡這樣，現在對皇馬又這樣？」

值得一提的是，周三（26日）曼聯青年軍友賽域斯咸初段，亦出現門將比索（Nathan Bishop）出迎時重創對手前鋒至爆肺的情況，不過比索賽後有向對方道歉，表示自己並非有意為之。

比寧咸半場便被換走，但獲選今場比賽最佳球員。據英國《每日郵報》報道，他賽後接受採訪時，表示馬天尼斯被換離場後主動找他示好，「我半場被換出後為不少事忙碌，然後他找到我，祝福我一切順利，我真的很尊重他。」

他續稱明白球場上的事就應留在球場上，盡顯風度，「我也祝福他一切安好。當兩名球員都嘗試為各自的球隊爭勝，然後賽後展現出尊重，我很尊重這樣的球員。」比寧咸又稱讚馬天尼斯是一名非常出色且具爭勝心的球員，「就像我一樣，他亦渴望勝利。有時候會有點過火，不過這是比賽的一部分，對此我很尊重。」

雖然在場上有過衝突，但比寧咸賽後對馬天尼斯的爭勝心表示尊重。（Getty Images）

曼聯下場友誼賽將為香港時間周一（31日）早上9時，對手為多蒙特。

比寧咸今場比賽精華：