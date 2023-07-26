足球熱話｜曼聯青年軍鬥域斯咸惹火　門將出迎重創對手致爆肺

域斯咸（Wrexham AFC）與曼聯在今早（26日）友賽，由於「紅魔鬼」明早有另一場友賽面對皇馬，所以今仗只派出青年軍應戰，最終以1：3不敵來季升上英乙的「死侍球隊」。

不過今場最為人熱議一幕，是曼聯門將比索（Nathan Bishop）在一次出迎時，與域斯咸當家射手保羅梅連（Paul Mullin）撞在一起，使後者重傷倒地不起近8分鐘，更需吸氧並送院治理。



域斯咸自兩年前被電影《死侍》（Deadpool）主角賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）收購成為班主之一後，名氣隨之大增，今夏熱身賽更邀請到車路士與曼聯作對手。

雖然「死侍」沒有到場，但域斯咸另一名班主洛麥艾漢尼（Rob McElhenney）則有現身支持。（路透社）

早前曼聯與舊將莊尼伊雲斯（Jonny Evans）簽下短期合約，讓他帶領陣中小將進行季前熱身，今仗他正選上陣，但無法阻止球隊落敗。曼聯在半場便已落後1：2，哥尼（Daniel Gore）更在下半場開始兩分鐘後領紅，導致紅魔只能以10人應戰。

曼聯與域斯咸在美國上演友誼賽。（Getty Images）

然而令球迷認為應該判罰紅牌的，是比賽第11分鐘的一次犯規。當時域斯咸向曼聯禁區長傳，梅連在禁區外先到一步，用心口向前控走皮球後，卻被出迎的門將比索狠狠撞上，過程完全沒有觸碰到皮球，有種「要人唔要波」的感覺，不過球證只給予比索黃牌警告。

據《美聯社》報道，梅連倒地約7分鐘，並有擔架和工程車進入球場，不過之後他仍能自己站起來，在醫護人員的幫助下慢慢步出球場，但頸上掛着氧氣袋並需要不時吸氧。至於比索則沒有受傷，只是該名門將每次觸球時，都會被在場球迷報以噓聲。

梅連離場時頸上需掛着氧氣袋吸氧，並面露痛苦表情。（路透社）

之後比索每當觸球時，都會被現場球迷報以噓聲。（Getty Images）

28歲的梅連上季在全國聯賽為域斯咸攻入38個聯賽入球，陣中主力前鋒在友賽重傷，主帥柏京臣（Phil Parkinson）賽後表示不滿。他在接受EPSN訪問時，表示該名射手已被送往醫院接受治療，診斷為肺部刺傷（punctured lung），「門將那次犯規十分粗魯（clumsy），那應該是一次直紅。即使那不是一次阻止入球的犯規，也是非常危險的衝撞。」

他形容梅連是域斯咸的護身符（talisman），「老實說我對此感到憤怒，在一場季前熱身賽有一次如此粗魯、魯莽的犯規，我只能說我對此感到不快。」「死侍」班主賴恩雷諾士今天並不在現場，但得悉梅連受傷後，他亦在Twitter上祝福該名前鋒盡早康復，梅連本人亦稍後在Instagram向眾人道謝並報平安。

梅連通過Instagram道謝及報平安。（域斯咸Twitter）

柏京臣賽後亦確認梅連會缺席域斯咸開季後的首場比賽，「我們會作出評估，了解受傷程度後才作出決定。」他還被記者問到比索有否道歉：「我還沒有看到他，不過或許他最好離我們遠一點，因為我們都對他很不滿，」

不過他同時表示對球隊的「回應方式」感到滿意，域斯咸最終以3：1擊敗曼聯，舉起名為驍龍盃（Snapdragon Cup）的紀念獎盃。他們雖然在控球率上落後，但射門次數遠比對手多，總數為11：3，曼聯全場更只有一次攻門命中目標。

莊尼伊雲斯今場擔任老大哥角色，帶領一眾曼聯小將出戰，惟無法取得勝利。（Getty Images）

域斯咸門將賓科士打（Ben Foster）賽後則為比索講好說話：「老實說他真的很傷心，我把梅連的電話號碼給他了，所以比索能夠直接跟他接觸，但比索真的感到很傷心。」比索本人亦通過Twitter向梅連道歉，表示自己完全沒有惡意，並祝他盡快康復。