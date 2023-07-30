世界游泳錦標賽直擊｜何詩蓓一銀完賽感滿意　預計亞運有兩大挑戰

香港游泳代表何詩蓓（Siobhan）日前在世界長池游泳錦標賽，在100米自由歷史性勇奪銀牌，她今日（30日）率隊出戰女子4X100米混合泳接力，終以4分04.89秒完成，結束今屆賽事。

主攻自由式的何詩蓓，今場重拾兒時主項蛙泳，為最後一槍添趣味。賽後，以「滿意」兩字總結今屆福岡國際泳聯長池世界錦標賽，並預計6星期後的亞運，會面對兩大挑戰。

01體育記者張倩儀、楊宇翹福岡直擊



港隊今早出戰女子4X100米混合泳接力，派出歐鎧淳（背泳）、何詩蓓（蛙泳）、譚凱琳（蝶泳）和鄭莉梅（自由泳），最後四人合力游出4分04.89，總排名第16名無緣晉級。其中，現時主項自由泳的何詩蓓，今場轉為負責兒時的主項蛙泳，她雀躍地表示：「我沒有練（蛙泳），今天有得游蛙（泳）是開心的。」

何詩蓓在今場重拾兒時主項蛙泳。（楊宇翹攝）

港隊派出歐鎧淳、何詩蓓、譚凱琳和鄭莉梅出戰女子4X100米混合泳接力，無緣晉級。（楊宇翹攝）

世錦賽周日上演最後一日賽事，何詩蓓也已完成所有比賽，以一面創下歷史的銀牌結束，以「滿意」二字總結：「我幾滿意自己的成績，也讓我知道有什麼不足、有什麼做得好。」她指配速方面還可以改善，迎接6星期後的杭州亞運。

此刻Siobhan對亞運未有明確的目標，但已經預計到即將面對的挑戰：「我知道我要游好多項、好多接力，因此在管理自己的情緒和恢復方面，我要確保自己可以做足，我想這是亞運最大的挑戰。」

今次世錦賽，Siobhan由200自失牌到100自摘銀，成為首位在長池世錦賽獲得獎牌的香港泳手，展現強大意志，驗證她口中「專注自己」的強大威力。但亞運賽程緊湊，加上項目多，心態調整和體力恢復，將會是爭取好成績的一部分。至今，香港隊在亞運游泳的個人項目獎牌仍未有零的突破，期待Siobhan再寫下歷史。