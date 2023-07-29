游泳世錦賽直擊｜何甄陶分段時間突破23秒大關　港接力隊刷新港績

何甄陶游出22.89秒這個分段時間，成為香港隊打破男女子4X100米自由泳接力香港紀錄的關鍵。3分34.96秒，是他與隊友劉紹宇、鄭莉梅和鄭渝合力游出的新港績。

日前才對自己在100米自由泳初賽游出23.81秒分段時間表示滿意，何甄陶今天已向更高目標邁進。鼓起勇氣向着未知的領域不斷挑戰，運動員如是，做人也如是。

01體育記者張倩儀、楊宇翹福岡直擊



港隊今早派出劉紹宇、何甄陶、鄭莉梅和鄭渝出戰4X100米自由泳接力，何甄陶負責第二棒，他在頭50米游出22.89秒，並以49.16秒完成全程，這個分段時間比他日前在100自初賽游出的23.81秒更快。

何甄陶在男女子4X100米自由泳接力負責第二棒，頭50米分段時間突破23秒大關。（楊宇翹攝）

當日完成100自初賽之後，他還表示滿意，今天賽後便說：「我覺得100自有點慢，今天分段做到23秒以下，是今屆世錦一個很好的結尾！」

何甄陶用「Good，時間幾好」總結今日的接力，但更驚喜的是，港隊今天游出的3分34.96秒是新香港紀錄，打破去年在布達佩斯長池世錦賽的舊港績（3分35.26秒）。當被告知喜訊，何甄陶興奮得瞪大眼睛：「我不知道原來上一次（舊紀錄）是布達佩斯噢！香港紀錄？Amazing！」

何甄陶（左起）、鄭莉梅、鄭渝和劉紹宇合力打破香港紀錄。

劉紹宇對50背成績不滿意

香港紀錄在手屬好消息，但陣中的劉紹宇卻仍因接力前一槍的50米背泳初賽表現感到失落。「看到時間後，我覺得有點尷尬。」他今早於50背游出26.70秒，總成績排第47。儘管因緊接有接力初賽而將那份失落暫擱一旁，但完成所有賽事後，劉紹宇終於靜下來面對自己：「狀態好的、動作也不錯，心態也沒有問題，我想需要時間翻看比賽影片再與教練討論。」他續說：「差，可能是最差的一屆世錦。」

今早港隊還有林凱喬出戰女子50米背泳初賽，游出32.51秒，但因大會判定她在比賽期間踢「蝶腳」犯規，最終被取消資格，遺憾地完成個人首屆長池世錦賽。

劉紹宇將翻看比賽影片檢討問題。（楊宇翹攝）