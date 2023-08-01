轉會｜利物浦確認法賓奴轉戰沙特 轉會費4000萬鎊 與賓施馬拍檔

繼隊長佐敦軒達臣後，利物浦另一中場大將法賓奴落實轉投沙特阿拉伯超級聯賽，投效之前獲賓施馬加盟的伊蒂哈德（Al-Ittihad）；據報這位巴西球星轉會費達4000萬鎊，並將簽約3年。利物浦在官網確認法賓奴離隊的消息，並感謝他過去5年在球隊的貢獻。



29歲的法賓奴則以「家」來形容利物浦，今次「離家」的感想是：「我由衷地說，我愛這個球會，謝謝，紅軍，感謝我們一起經歷的一切。」

法賓奴效力利物浦5年間，幾乎贏盡球會級錦標。（Getty Images）

法賓奴早前跟軒達臣一齊被剔出利物浦亞洲之行，已惹來轉會傳聞，而軒達臣落實加盟舊同袍謝拉特領軍的伊蒂法克後，外間卻傳出法賓奴的轉會可能觸礁，肇因是他擁有兩隻愛犬法國鬥牛犬（French Bulldog），而沙特卻明文禁止「危險及具有攻擊性的犬隻」入境。

法賓奴的巴西同鄉法明奴，今夏也從利物浦約滿離隊。（Getty Images）

不過，今日利物浦官網卻公布了法賓奴離隊的消息，並稱「紅軍上下都感謝法賓奴在過去5年的貢獻」。事實上，法賓奴自2018年由摩納哥加盟後，為利物浦上陣219次，雖然只入了11球及取得9次助攻，但他擔任防中，於中場助攻助守，是主帥高普戰術上不可或缺的一員，也是紅軍贏得英超及歐聯的重要功臣。

法賓奴在2018年加盟利物浦，上陣了219場，射入11球。（Getty Images）

除了軒達臣及法賓奴外，利物浦今夏還有張伯倫、拿比基達及占士米拿約滿離隊，但暫時只簽入了阿根廷國腳麥亞里士打及RB萊比錫中場蘇保斯拉爾；盛傳紅軍希望羅致降班球隊修咸頓的中場新星拿維亞，接替法賓奴的防中位置。

軒達臣及米拿離隊後，中堅雲迪積克成為利物浦新一任隊長。（Getty Images）

另外，由於正副隊長軒達臣及米拿都離隊，紅軍亦公布了新一季的隊長將由後防大將雲迪積克擔任，而自家青訓出身的阿歷山大阿諾特則會升任為副隊長。