皇馬名宿摩連迪斯訪港　評C朗落戶沙特　回應麥巴比轉會傳聞

前皇家馬德里前鋒摩連迪斯（Fernando Morientes）接受香港西甲足球學校邀請，周日（23日）訪港，現身賽馬會足總足球訓練中心，與本地球迷交流。

他在活動後受訪，談及對C朗等球星轉投沙地聯賽的看法，也表達了自己對有傳基利安麥巴比加盟皇馬的看法。



摩連迪斯今日所到之處都被球迷包圍，無論成年人或小朋友都爭相上前自拍及索取簽名，這位昔日西班牙國家隊射手都十分有耐性地「有求必應」。

摩連迪斯與皇馬香港球迷會的成員合照。（袁志浩攝）

球迷向摩連迪斯索取簽名。（袁志浩攝）

摩連迪斯又抽空與近廿名青少年球員落場切磋，與小將們打成一片；曾在2003年隨皇馬訪港鬥港聯的他，也繼20年前再跟前港足守門員范俊業「交手」，兩人透過互射十二碼方式「對決」，贏得現場報以掌聲。

他坦言當年甚少在海外踢季前熱身賽，因此對在港經歷留下深刻印象，並指香港距離家鄉甚遠，因此相當珍惜每次到訪的機會。他寄語香港年青球員要學懂享受比賽，因為如團體合作等價值，不止能應用在足球上，而是終生受用。

摩連迪斯落場跟本地年青球員交流。（袁志浩攝）

評C朗投沙特：他高峰已過

現已退役的摩連迪斯除了身為西甲大使，同時會評述西甲比賽，對於C朗、賓斯馬等前皇馬前鋒登陸沙特阿拉伯聯賽，並掀起一股「潮流」，他認為沒有太大問題，「他倆已處於生涯尾聲，高峰期都奉獻給西甲了，他們尋求其他挑戰也很正常，加上沙特的薪金真的很高！」不過他強調若球員仍想維持顛峰狀態，就必須效力高水平的聯賽。

C朗轉投沙特聯賽，掀起一股「潮流」。（Getty Images）

皇馬今夏高價引進英格蘭中場比寧咸（Jude Bellingham），又簽入有「土耳其美斯」之稱的古拿（Arda Güler），摩連迪斯有信心前東家能超越上季聯賽亞軍的成績，繼續挑戰西甲與歐聯錦標。

然而他不敢斷言新兵能發揮作用，「他們要適應球會與城市的文化，又在學習新語言、新生活模式。能融入的好球員可以成為球會歷史的一部份，但有些人沒辦法，就像夏薩特（Eden Hazard）一樣。我不是預言家，無法太早下定論。」

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有傳皇馬為填補中鋒空缺，希望羅致巴黎聖日耳門射手基利安麥巴比（Kylian Mbappe），摩連迪斯相信，沒有事情是皇馬不能做到的，「它總是能給我們驚喜，但過程需時；麥巴比太受關注了，而且轉會費會很高，所以我們放長雙眼看看吧。」

香港西甲足校行政總監陳志康。（袁志浩攝）

香港西甲足校行政總監陳志康透露，今次邀請摩連迪斯訪港的花費接近「6位數的中間值」，他希望藉球星定期來港與球迷交流，帶動氣氛、逐步推動本地足球。「未來我們有機會邀請佩奧爾（巴塞隆拿名宿，Carles Puyol），因他也是西甲大使。摩連迪斯這次行程倉促，希望之後可讓球星跟大眾有更長時間的互動。」