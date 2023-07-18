艾納斯友賽遭切爾達大炒5球　C朗拿度：沙特聯賽比美職聯好｜足球

沙特球會艾納斯（Al Nassr）周一（17日）在葡萄牙友賽西甲球會切爾達，慘吞5隻光蛋輸0：5。艾納斯球星C朗拿度（Cristiano Ronaldo）在一個訪問表示，沙特聯賽比美職聯好，他無意重返歐洲球壇，更自稱開創了頂級球員到沙特落班的先河。



艾納斯周一友賽切爾達，C朗正選披甲。（Getty Images）

在這場友賽中，艾納斯兩大外援C朗及波索域皆正選披甲，上半場與切爾達踢成0：0。下半場初段，C朗及波索域被換離場，加上有球員被逐，艾納斯在10個打11個之下，防線崩潰，連失5球，以0：5落敗。

艾納斯正在葡萄牙集訓，備戰新球季。（Twitter）

引述足球記者羅曼奴（Fabrizio Romano）的社交網站，38歲的艾納斯前鋒C朗在訪問中談及沙特聯賽的實力及前景。

「在一年內，愈來愈多頂級球員來到沙特。」

「在一年內，沙特會超越土超及荷甲。」

「來沙特落班的球員並不如歐洲足協主席形容的那樣。」

「祖達（從些路迪轉投伊蒂哈德）及魯賓尼維斯（從狼隊轉隊希拉爾）都是年輕球員。」

C朗在陣時，艾納斯與切爾達踢成0：0，但當他被換走後，球隊輸0：5。（Getty Images）

「對於引進新的頂級球員，我當初加盟沙特球會的決定是百分百關鍵的，這是事實。」

「當我加盟祖雲達斯時，意甲已經死了，但當我簽約後……它就復活了。無論基斯坦奴去到任何地方，都會引起更大的關注。」

「我不會重返歐洲球壇，大門已經關上。」

「我已經38歲，而且歐洲球壇實力下降，除了英超之外。英超領先其他聯賽。」

C朗戴上艾納斯的隊長臂章。（Getty Images）

這個夏天，美斯離開巴黎聖日耳門及歐洲球壇，轉投碧咸有份做班主的美職聯球隊國際邁亞密。

C朗說：「沙特聯賽比美職聯好。」

「我百分百肯定不會再加盟任何一支歐洲球會。我開創到沙特聯賽落班的先河，現在個個球員都來這裏。」

「人們當初批評我去沙特聯賽，但看看現在發生什麼事？」