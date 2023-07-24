轉會｜法賓奴轉戰沙特臨門一腳現變數　或因兩愛犬無法入境觸礁

利物浦今夏轉會窗變動不少，兩名中場大將佐敦軒達臣（Jordan Henderson）及法賓奴（Fabinho）都即將轉戰沙特聯賽，不過據外媒報道，後者加盟伊蒂哈德（Al-Ittihad）之事，可能因為他的兩隻愛犬而遇上變數。



上周利物浦到德甲集訓，《迴聲報》便發現法賓奴不見蹤影，不過亦稱他「缺席德國之旅並不意外，因為球會已允許他以4000萬鎊轉投沙特阿拉伯球會伊蒂哈德」。然而一切看似塵埃落定之時，著名足球記者羅曼奴（Fabrizio Romano）卻在Twitter上表示：「兩間球會之間仍有一些細節需要處理。」

他續稱有些文件仍未準備好，利物浦希望能盡快確認。羅曼奴並沒有詳細說明需要處理的細節是什麼，據英國《每日快報》（Daily Express）報道，今次法賓奴轉會可能因為他家中兩隻狗而觸礁。

《每日快報》引述一名沙特阿拉伯記者的Twitter，表示洛威拿及鬥牛㹴在任何情況下都不得入境。（Twitter＠bt3）

報道指法賓奴家中有兩隻法國鬥牛犬（French Bulldog），沙特阿拉伯的法例禁止「危險及具有攻擊性的犬隻」在任何情況下入境，當中包括洛威拿（Rottweilers）和鬥牛㹴（Pit Bulls），該名巴西國腳的兩隻法國鬥牛犬，有可能被歸入後者。法賓奴正尋求「進一步確認」，他家中這兩隻愛犬能否一同前往沙特。

周六（22日）時，德國《天空體育》記者表示拜仁慕尼黑正密切關注這宗轉會，如果法賓奴因此而不去沙特，那他們將可能羅致該名巴西中場。此外，據英國《每日鏡報》報道，利物浦有意收購富咸中場祖奧包連夏（João Palhinha）以填補中場空缺，不過如今除法賓奴轉會出現變數外，包連夏亦在美國面對賓福特的友誼賽中受傷，或許交易會因此告吹。

修咸頓陣中的20歲新星拿維亞（Roméo Lavia），亦是利物浦想要收購的中場目標之一，據稱聖徒為他開價5000萬鎊，紅軍則希望以4000萬鎊羅致。由於利物浦今個轉會窗已花費接近1億鎊，因此如果法賓奴轉會觸礁，這宗收購亦可能受到影響。