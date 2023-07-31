沙特轉會｜吉達艾阿里砌出英超三叉戟　「過人王」拍法明奴馬列斯

沙特球會吉達艾阿里（Al Ahli）繼續擴軍，從紐卡素羅致「英超過人王」辛特麥斯明（Allan Saint-Maximin），與羅拔圖法明奴、馬列斯組成英超級別的進攻三叉戟。26歲的辛特麥斯明與吉達艾阿里簽約3年，據報轉會費2300萬鎊。



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吉達艾阿里及紐卡素昨日宣布辛特麥斯明的轉會，其中英超「喜鵲」稱辛特麥斯明結束4年紐卡素生涯，自2019年加盟以來124次上陣，入13球，助攻21次，上季協助球會取得歐聯資格。紐卡素感謝他的貢獻，並向他送上祝福。至於吉達艾阿里就在社交網站宣布，與辛特麥斯明簽約3年到2026年。

辛特麥斯明是一位突破能力極強的球員，根據《whoscored》數據，他上季場均2.3次成功突破，力壓韋費特沙夏，排上季英超場均過人榜首。

沙特阿拉伯聯賽已加盟／即將加盟巨星：

伊蒂哈德（Al-Ittihad）：賓施馬（已加盟）、簡迪（已加盟）

艾納斯（Al-Nassr）：C朗拿度（今年1月已加盟）、波索域（已加盟）、阿歷士迪尼斯（已加盟）

吉達艾阿里（Al Ahli）：艾度亞文迪（已加盟）、法明奴（已加盟）、馬列斯（加盟）、辛特麥斯明（已加盟）

希拉爾（Al-Hilal）：魯迪尼維斯（已加盟）、高列巴尼（已加盟）﹑米連高域沙域（已加盟）

伊蒂法克：軒達臣（已加盟）

