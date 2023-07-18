C朗拿度再「說好沙特故事」　靠出位言論延續球王光輝

C朗拿度（Cristiano Ronaldo，又譯C羅）效力的沙特球會艾納斯，周一（17日）深夜與切爾達「拍跳」，C朗上陣的上半場，雙方打成0：0平手，當他退下火線後，艾納斯才慘吞5蛋。

C朗拿度賽後直言不會返回歐洲落班，又認為沙特聯賽比美職聯優勝，這名葡萄牙球王不單止在場上沒有輸，而且在言論上更「大勝」。

球員生涯有限，高峰過後總會有下坡，強如C朗拿度，也敵不過歲月。即使轉戰中東，C朗在場上也未必能夠維持高水準，或許就只有靠出位言論延績自己的「光輝」。



C朗拿度以隊長身份領艾納斯出戰友賽。（Getty Images）

沙特球會艾納斯（Al Nassr）為新球季備戰，將接連對巴黎聖日耳門﹑國際米蘭等歐洲球隊，首戰先對西甲的切爾達，兩大外援C朗拿度及新加盟的波索域齊齊正選登場，半場與對手互無紀錄，當兩名球星被調離場後，艾納斯連失5球。

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當C朗退下火線後，艾納斯連輸5球。（Getty Images）

「無論基斯坦奴去到任何地方都會引起更大關注」

賽果反映艾納斯與歐洲聯賽球隊水平的分野，C朗似乎不太介意，因為賽後訪問才是他真正的舞台，再爆出位言論。他先維護沙特聯賽：「來沙特落班的球員並不如歐洲足協主席形容的那樣」，再讚美沙特「在一年內（沙特）會超越土超及荷甲」﹑「在一年內愈來愈多頂級球員來到沙特」，然後吹奏自己為沙特的貢獻，「我開創到沙特聯賽落班的先河，現在個個球員都來這裏」﹑「無論基斯坦奴去到任何地方都會引起更大的關注」。

C朗不單止說「好沙特故事」，更踩低其他聯賽，「沙特聯賽比美職聯好」﹑「意甲已經死了」。C朗拿度再度表明自己已年屆38歲，為重返歐洲球壇封後路，「我百分百肯定不會再加盟任何一支歐洲球會，大門已經關上。」而原因不是因為年紀，「歐洲球壇實力下降，英超除外。英超領先其他聯賽」。

這種看似瘋狂的言論，C朗已經不是第一次，再三呼籲球星們來到中東搵食，並揚言「未來5年，沙特聯賽能成為世界第五大聯賽」。足球以外，C朗連當地的文化﹑環境﹑食物都盛讚。總言而之，對沙特阿拉伯這個地方有讚無彈。

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C朗再有驚人言論。（Getty Images）

C朗拿度當日轉投沙特時，直言「說沙特聯賽差的人只是從未看過沙特聯賽」，縱然C朗在半季聯賽交出14個入球，曾經連中三元及大四喜，可惜與獎盃依然無緣，艾納斯在聯賽屈居亞軍﹑國王盃與超級盃同樣4強止步，同時失落亞冠盃。根據C朗數據及艾納斯的戰績，一方面證明沙特實力確實不差，另一方面亦證明C朗不能在沙特聯賽予取予攜。

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艾納斯上季無緣獎盃，連亞冠席位也失落。（資料圖片／Getty Images）

C朗已年屆38，與當年年輕力壯的高峰時期已甚有差別，但在C朗的字典中，從來都沒有「下滑」這兩個字，他強大的心態依然深信自己與高峰無異，所以他認定自己是場上的主角，是球隊的主力。

沙特聯賽今夏轉會市場「搶人才」，賓施馬﹑簡迪等球星紛紛來投，伊蒂哈德﹑希拉爾和吉達艾阿里等沙特球會實力大躍進，雖然艾納斯都有新兵波索域來投，但來季爭冠路必然更難行。

球員生涯有限，剎那光輝並非永恆，即使強如C朗拿度，也敵不過歲月洗禮。C朗拿度在場上持續交不出表現，又依然迷戀當年高峰的自己，只好以出位的言論搶佔眾人眼球，久而久之，這名葡萄牙球王可能就會成為「嘴炮球王」，來延續自己的「光輝」。

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