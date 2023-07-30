劍擊世錦賽｜港隊男花挫意大利闖4強爆衝突　蔡俊彥單局狂取13分

世界劍擊錦標賽煞科日，張家朗領港隊男子花劍出戰團體賽8強，面對世界第二的意大利隊，於落後9分下憑蔡俊彥單局取得13分，加上楊子加表現出色、張家朗成功「守尾門」，終助港隊殺入4強，衝擊史上首面世錦團體獎牌。



世界排名第7的港隊，續以張家朗、蔡俊彥、楊子加和梁千雨應戰。今仗對手是世界排名第二的東道主意大利隊，該隊陣容強大，除了坐擁應屆世界冠軍馬連尼（Tommaso Marini）、前世界第一科高尼（Alessio Foconi）、東京奧運銀牌加羅索（Daniele Garozzo），還有世界排名第9的新星Filippo Macchi。

張家朗追至最後一劍落敗 8強止步幸傷勢未影響表現｜劍擊世錦賽

港隊男子花劍由梁千雨﹑蔡俊彥﹑張家朗及楊子加（由左至右）出戰世錦賽。（香港劍擊總會圖片）

港隊由蔡俊彥打頭陣對戰加羅索，先取得2：0優勢，雖被對手一度追至2：3，保持領先至5：2。其後張家朗上陣鬥Filippo Macchi，一口氣拉開分差至7：3，港隊續以10：6領先，然而比賽期間兩人火藥味甚濃。

第3局，楊子加面對應屆世界冠軍馬連尼未有失勢，被對手追平13：13後反超前14：13，單局取得4分，以14：15被意大利反領先。一度落後4分的港隊於第5局追至20平，惟馬連尼上陣後拉開至30：25。

蔡俊彥與張家朗助港隊闖入4強，衝擊獎牌。（香港劍擊總會圖片）

港隊在第8局曾落後10分下，蔡俊彥在馬連尼手上單局取得11分，助港隊反超前40：39。張家朗「守尾門」上陣壓制加羅索，連奪5分終以45：40擊敗意大利，勇闖4強，將會鬥日本。

港隊眾將激動慶祝，制勝的張家朗舉起食指放在嘴前走向後備席，意大利劍手和教練走到港將面前疑似表達不滿，當中以意大利劍手Filippo Macchi顯得最為激動，一度找張家朗理論，被科高尼制止，而意大利教練也曾與張家朗理論，但港隊主教練Gregory亦將兩人隔開、並帶走張家朗。

張家朗舉起食指放在嘴前走到後備席。（直播截圖）

意大利對手不滿張家朗舉動（直播截圖）