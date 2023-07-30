劍擊世錦賽｜港隊男花勇挫世一美國隊歷史性奪銅　全隊表現出色

世界劍擊錦標賽煞科日，香港男子花劍隊在團體賽過關斬將，闖入銅牌戰力爭隊史首面世錦賽團體獎牌，終以45：31獲勝，創下歷史。



以張家朗、蔡俊彥、楊子加和梁千雨組成的香港男子花劍隊，今日（30日）在8強力克世界排名第二的意大利隊，惟4強不敵日本隊無緣決賽，在銅牌戰與世界排名第一的美國隊爭奪獎牌。

劍擊世錦賽｜港隊男花挫意大利闖4強爆衝突 蔡俊彥單局狂取13分

張家朗追至最後一劍落敗 8強止步幸傷勢未影響表現｜劍擊世錦賽

港隊男子花劍由梁千雨﹑蔡俊彥﹑張家朗及楊子加（由左至右）出戰世錦賽。（香港劍擊總會圖片）

蔡俊彥打頭陣對世界第一的陳海翔，被壓制下遭對手連取5分，港隊落後0:5。張家朗上場後收復失地，打出一波9：1反超前9：6，其後被對手Gerek 追平9：9，張家朗以10：9助港隊反超前。

楊子加其後被世界排名第6的Nick Itkin壓制，未能得分，港隊以10：15落後。蔡俊彥上場後極速打出一波6：1，追平16：16，其後反超前20：18。

小將梁千雨大爆發

第5局，梁千雨後備上陣對陳海翔不落下風，與「世一」梅花間竹得分，單局5分以25：24助港隊保持領先優勢。張家朗其後拉開至30：25，梁千雨愈戰愈勇，第7局再打一波5：0，港隊一舉拉開10分差，領先35：25。蔡俊彥緊接上陣打出5：3，港隊續以40：28領先，最後由張家朗「守尾門」鬥世界一哥陳海翔，他終為港隊鎖定45：31獲勝，奪得銅牌，成為香港劍擊史上首面世錦賽團體賽獎牌。