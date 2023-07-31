劍擊世錦賽．總結｜男花團體獎牌意義超越歷史　奧運資格形勢分析

2023劍擊世界錦標賽圓滿結束，香港隊最終以一面男子花劍團體賽銅牌完成，雖然比起上一屆的兩銅，戰績看似下滑，但實際上今屆這面銅牌意義重大。

世錦賽除了獎牌，對於奧運資格的影響亦最為關鍵，尤其是團體賽方面，本文亦會分析現時港隊在團體賽的奧運資格形勢。



男花團體賽銅牌的意義

港隊今屆在個人賽未能連續第3屆獲得獎牌，兩位上屆銅牌得主——女子重劍的江旻憓和男子花劍的張家朗，雙雙在8強止步；反而男子花劍團體賽突破重重難關，在4位劍手張家朗、蔡俊彥、楊子加和小將梁千雨都有出色發揮之下，先擊敗東道主及衛冕的意大利，在季軍戰又力挫本來世界排名第1位的美國隊，奪得香港首面世錦賽團體獎牌。

港隊在今屆世錦賽獲得一面男子花劍團體賽銅牌，成為香港史上首面劍擊世錦賽團體獎牌。（FIE）

「史上第一面世錦賽團體獎牌」當然意義重大，但另一重更大的意義，是港隊罕有地4位劍手都有上佳發揮：蔡俊彥在8強對意大利對應屆個人賽世界冠軍馬連尼，打出一段13：4，令本來落後9分的港隊反超前，在季軍戰也上演連搶10分的戲碼；楊子加早前在亞錦賽獲得一面個人銅牌後，打法自信主動得多，拒絕讓對手拉開分差，是港隊晉身季軍戰的關鍵。

男花4名港將各有出色發揮。（FIE）

小將梁千雨第一次出戰世錦賽，在季軍戰面對老經驗的美國劍手勇往直前，殺對手措手不及；張家朗恰如其份，無論在對意大利時冷靜「守尾門」完成勝仗、或是季軍戰對美國初段落後時獨力追分，為港隊設下反勝的契機……4個人，缺一不可；同時也像克服了過往經常「失衡」的問題。香港劍擊隊在個人賽不乏世界級劍手，今次在講求整體的團體賽終於也拿到一面世錦賽獎牌，且隊中新人舊人都有好演出，象徵男花港隊開始發展得更全面。

香港女子重劍隊在奧運積分排名稍稍下滑，但暫時仍身在獲得資格的名次。（FIE）

港隊奧運團體賽資格形勢

劍擊的巴黎奧運積分周期今年5月已展開、會在明年4月1日結束，當中最令人關注的當然是團體資格的積分，畢竟獲得一個劍種的團體資格，便可以派出3位劍手出戰該劍種的個人賽及團體賽，再多額外1位只戰團體賽的劍手，一共4人參賽，因此團體資格是兵家必爭之地。

關乎奧運團體資格積分的賽事，有世界盃、洲際錦標賽和世界錦標賽，當中以世錦賽的積分系數最高（2.5倍），因此在世錦賽後，奧運資格排名再一次「大兜亂」。

如何獲取奧運劍擊團體賽資格：



1. 在奧運積分世界排名前4的隊伍（由2023年4月1日開始計算，以2024年4月1日的排名為準）

2. 前4位以外，各個洲份世界排名最高的國家／地區（排名必須在第5至第16位以內）



奧運團體積分排名計算：



成年賽事的團體奧運排名，與世界排名相若，由今年4月1日至明年4月1日內，計算以下賽事積分：世界盃最佳4站成績，另外計算世界錦標賽、洲際錦標賽分數。



每項賽事會依據排名高低獲得積分，但同時會根據不同級別賽事，乘以不同「系數」，例如在世界盃（系數為1）取得冠軍可獲64分。排名在每個會計算排名積分的賽事後更新；積分採取「滾動制」（Rolling System），每一場世界盃或大獎賽舉行後，去年同一站賽事的積分即告無效。



世錦賽後奧運積分排名——男子花劍

日本首次奪得男花世界冠軍後，一下子獲得大量積分「登頂」；而中國爆冷獲得亞軍，也令他們的奧運積分排名由第9一下子升上第4，若能保持，便能以「世界前4名」的身份獲得奧運資格；港隊則微升兩位排在第6，由於是前4名以外排名最高的亞洲及大洋洲區隊伍，若能保持，就能以「亞大第1」的身份獲資格，但港隊排名雖然反壓韓國，韓國目前只落後6分。

港隊也面對另一隱憂，若然中國之後跌出世界前4名，但排名高於港隊，中國便會以亞大第1的席位取得奧運入場券，港隊則會失去資格；而且港隊即使能保住「亞大第1」，也要擔心會否遭韓國趕上，3隊隨時爭奪1個席位，一切還看下季的世界盃分站賽。

世錦賽後奧運積分排名——女子重劍

女子重劍方面，波蘭和意大利分列冠軍和亞軍之下，排名大幅上升，當中波蘭由本來的第10升至第2位，意大利也由第6登上第4，香港在獲得第8名之下，由本來的世界第4跌落第6，暫時保住「亞大第1」的奧運席位，「亞大第2」的中國則排在第10位，暫落後香港18分，相信兩隊的競爭仍會非常激烈。