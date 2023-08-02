羽毛球澳洲賽｜伍家朗李卓耀首圈止步　港隊男單覆沒混雙攜手晉級

澳洲羽毛球公開賽，港將分途出擊。李卓耀在首圈不敵印度對手，意外地首圈「下馬」，伍家朗鬥世界排名第2的印尼名將真庭（Anthony Sinisuka Ginting）。兩對港隊混雙組合鄧俊文／謝影雪，以及李晉熙／吳芷柔則攜手晉身次圈。



在日本公開賽首圈止步的伍家朗，今站首圈即遇上老對手真庭，二人賽前對陣13次，伍家朗以7勝6負稍佔優。

伍家朗在首局入局慢熱，初段被對手打出一波6：0，落後4：12後力追比數，仍以18：21先失一局。他在第二局重整旗鼓，初段領先下雖曾被追平，保持優勢以21：18扳回一城。

進入決勝局，二人在開局緊咬比數，但伍家朗其後卻被真庭打出一波10：0，以5：15遭拋離。陷入劣勢的港將力追下未能挽回劣勢，終以12：21再失一局，激戰64分鐘後以總局數1：2告負，無緣16強。

伍家朗力戰三局不敵真庭，無緣16強。（資料圖片／楊宇翹攝）

李卓耀首圈出局

至於另一男單主將李卓耀，今日首圈與世界排名第9的印度球手普蘭奈（H.S. Prannoy）爭晉級。他在首局初段與對手打成均勢，二人互有領先惟拉不開分差。港將在中段一度領先15：11，普蘭奈隨即打出一波4：0追平比數。其後二人在末段三度戰平，惟普蘭奈在18：18後連取3分，李卓耀以18：21落後一局。

次局，重整旗鼓的港將在一直領先下，以21：16追平局數。然而他在決勝局被對手打出一波7：2後失勢，遭對手把握失誤擴大至8分差，最終以21：15再失一局，無緣晉級。

同日男單32強，陳延澤挑戰世界排名第10的5號種子周天成，在首局以21：7取勝後，遭站隱陣腳的周天成反撲，終以7：21、10：21連失兩局，總局數1：2吞敗，無緣16強。

李卓耀激戰3局後落敗，首圈止步。（資料圖片／Getty Images）

「鄧謝配」反勝印尼 港隊兩雙打晉級

港隊混雙組合鄧俊文／謝影雪首圈對上印尼組合Rehan Naufal Kusharjanto／Lisa Ayu Kusumawati，後者為今屆賽事7號種子。雙方早段一直拉鋸，港隊在中段展開攻勢，連取4分拉開至14：10。不過對手隨即反擊，打出一波4：0追平後再反超前。最終港隊在 「刁時」階段以20：22先失一局。

次局，港將調整後初段即取得領先優勢，中段連得5分後，對手被壓制下未能破解，港隊終以21：11扳平局數。決勝局，港將領先5：0後愈戰愈勇，挾11：4進入技術暫停，其後發揮穩定保持領先優勢，終以21：10再下一城，強勢晉身次圈，與另一印尼組合Praveen JORDAN／Melati Daeva OKTAVIANTI爭入8強。

港隊混雙組合鄧俊文／謝影雪。（Badminton Photo）

另一對混雙組合李晉熙／吳芷柔，面對澳洲的Kenneth Zhe Hooi CHOO／Gronya SOMERVILLE未遇太大壓力，加上對手失誤較多，港將以直落兩局21：18、21：14勇闖次圈，將與6號種子、中國組合蔣振邦／魏雅欣爭奪8強席位。