羽毛球．日本賽｜男單兩港將鬥中國球手命途各異　鄧謝配輕鬆晉級

日本羽毛球公開賽，港隊男單的伍家朗與李卓耀同樣遇上中國球手，兩人有不同結局，率先登場的伍家朗直落兩局不敵石宇奇；李卓耀則力克趙俊鵬，次圈將力爭為隊友報仇。港隊混雙組合鄧俊文／謝影雪，同樣以直落兩局擊敗印尼組合晉級。



戰畢韓國公開賽後，港隊今周轉戰日本賽，今日（25日）二號場的首3場賽事，不約而同全是港隊代表。

率先登場的是伍家朗，面對中國球手石宇奇，雙方首局至中段鬥得激烈，一度打成14：14平手，但石宇奇打破平衡，連取3分拉開差距，伍家朗以17：21先輸一局。伍家朗次局曾經領先，惜被石宇奇一口氣連贏7分，最終再輸一局12：21，首圈止步。

伍家朗直落兩局不敵石宇奇，日本賽首圈止步。（資料圖片／楊宇翹攝）

李卓耀鬥另一中國球手趙俊鵬，首局早段已經有領先優勢，中段一度被對手追成12：12平手，李卓耀立即發力，連取6分，以21：13先下一城。李卓耀次局早段拉開比分，以11：2進入暫停，結果以21：15奠定勝局，次圈將鬥擊敗隊友的石宇奇，力爭為伍家朗報回一敗之仇。

李卓耀力克趙俊鵬，次圈鬥石宇奇。（資料圖片／楊宇翹攝）

夾在兩場男單中間的賽事，由港隊混雙組合鄧俊文／謝影雪，與印尼組合Rehan Naufal Kusharjanto與Lisa Ayu Kusumawati交手，結果直落兩局以21：15及21：14過關，下圈有機會再鬥舊對手﹑日本組合渡邊勇大／東野有紗。