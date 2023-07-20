羽毛球韓國賽｜李卓耀過關港隊男單兩將命途各異　鄧謝不敵老對手

韓國羽毛球公開賽，港將分途出擊，李卓耀成為港隊獨苗，他擊敗5號種子印度球手普蘭奈，殺入8強。其後登場的伍家朗則不敵馬來西亞球手黃智勇，「鄧謝配」及女雙「楊楊配」亦無緣8強。



李卓耀激戰3局晉級

李卓耀與5號種子印度球手普蘭奈（H.S. Prannoy）對壘，這名男單港將早段拉開比分，首局以21：15先拔頭籌。次局，兩人比分緊咬至中段，惜李卓耀末段連失3分，以19：21被扳回一城。進入決勝局，李卓耀中段曾經拉開6分優勢，即使普蘭奈力追，他依然以21：18奠定勝局，力戰66分鐘後順利晉級，打入8強。

李卓耀力戰3局成功過關。（資料圖片／楊宇翹攝）

伍家朗次圈止步 黃智勇為大馬贏回一仗

伍家朗其後登場，在首圈的話題之戰殺敗馬來西亞球手李梓嘉後，次圈再鬥另一大馬球手黃智勇，雙方過往兩次交手，各贏一次。

黃智勇首局不乏網前機會，但落點太過刁鑽而出界，伍家朗卻因不少失誤首局先以18：21落敗。這名大馬球手技術細膩，伍家朗數度以為有取分機會，卻被黃智勇還擊得分，伍家朗早段曾落後1：9，其後收窄差距至7：11。黃智勇暫停後一度需要軍醫治理腳傷，惜伍家朗未能收窄差距，結果以17：21再輸一局，無緣8強。

羽毛球．韓國賽｜伍家朗首圈淘汰李梓嘉 港隊前教練倒戈即吞敗

伍家朗不敵黃智勇，無緣韓國賽8強。（資料圖片／楊宇翹攝）

港隊兩雙打無緣8強

港隊混雙組合鄧俊文／謝影雪再鬥老對手﹑日本組合渡邊勇大／東野有紗，可惜以17：21及18：21，直落兩局憾負對手。至於女雙組合楊雅婷／楊霈霖同樣遇上日本組合松本麻佑／永原和可那，結果以15：21及16：21落敗，雙雙無緣8強。