羽毛球．日本賽｜李梓嘉換教練後頹勢未止　連續兩個月「一輪遊」

由前港隊男單主教練黃達明執教的馬來西亞球手李梓嘉，近況仍然低迷，在今日（25日）的日本公開賽男單首輪以1：2不敵東道主球手西本拳太，連續4項賽事「一輪遊」。



日本球手西本拳太。（Getty Images）

李梓嘉首局打得頑強，後來居上，以22：20先拔頭籌。爭取衛冕的西本拳太以21：17扳平局數。在決勝的第3局，李梓嘉打逆境波，一度落後7分，不斷追趕，三度扳回劣勢，試過追到15平、18平及19平。不過，在19：19後，西本拳太連取兩分，其中奠勝的一分來自李梓嘉接發球失誤，放短波落網。最終，兩人激戰1小時29分後，西本拳太反勝局數2：1晉級。

李梓嘉本身算得上是西本拳太的剋星，自2019年起對上5次交手皆勝出，其中4次直落兩局報捷。今場西本拳太終結對李梓嘉5連敗的往績，亦將兩人的交手成績改寫為2勝5負。

25歲的李梓嘉今年遇上瓶頸，表現拾級而下，世界排名由今年初的第2位跌到如今的18位。李梓嘉今年5月從港隊挖角，邀請時任港隊男單主教練黃達明跳槽，轉任他的團隊教練總監，7月正式上任。

李梓嘉近況不濟，換教練後的兩項賽事皆首圈出局。（Getty Images）

在黃達明履新前後的兩個月，李梓嘉的成績持續不振。在6月的新加坡公開賽及印尼公開賽，李梓嘉同樣首圈止步。之後，他休戰一個月，待黃達明上任後，今月中復出打韓國公開賽，首圈負於港隊伍家朗拍下。到本周的日本公開賽，李梓嘉再面對「一輪遊」的厄運，負於世界排名11位的西本拳太。他8月初會到悉尼參加澳洲公開賽。