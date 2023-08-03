羽毛球澳洲賽｜「鄧謝配」27分鐘輕取印尼晉級　鬥世界第5爭入4強

澳洲羽毛球公開賽，港隊混雙組合鄧俊文／謝影雪，以及李晉熙／吳芷柔在16強分途出擊，最終前者僅花27分鐘便以直落兩局輕取印尼，躋身8強。「李吳配」則不敵中國，無緣晉級。



混雙組合鄧俊文／謝影雪，以及李晉熙／吳芷柔上周在日本公開賽均16強止步，今周轉戰澳洲賽力爭佳績。在男單代表伍家朗、李卓耀和陳延澤於首圈出局後，混雙項目成為港隊爭牌希望。

「鄧謝配」於32強以直落兩局擊敗7號種子印尼對手後，今仗與另一印尼組合Praveen JORDAN／Melati Daeva OKTAVIANTI爭入8強。雙方賽前6次對陣，港隊以5勝1負佔優。

「鄧謝配」在16強未遇考驗，擊敗印尼對手晉身8強。（Badminton Photo）

在周四（3日）的比賽中，港隊在首局初段落後，惟站穩陣腳後反超前7：3，對手雖一度拉近至2分差，仍以11：8守住優勢進入技術暫停。港隊下半段加強防守，不讓對手獲機會反擊，以21：13先取一局。

次局，「鄧謝配」採取主動以6：2領先，其後乘勢一口氣擴大分差至11：4。最終二人在不受威脅下以21：10、直落兩局輕取對手晉級，將與世界排名第5的韓國組合徐承宰／蔡侑玎爭奪4強席位。

李晉熙／吳芷柔無緣澳洲賽8強。（資料圖片／Badminton Asia Twitter）

另一港隊組合李晉熙／吳芷柔，則在16強對上6號種子、中國組合蔣振邦／魏雅欣，最終力戰下以17：21、14：21憾負，無緣晉級。