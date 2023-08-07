體操｜比拉絲相隔兩年強勢回歸即摘金　談巴黎奧運：按步就班

美國「體操女王」比拉絲飽受心理病所困，東京奧運後一直休養，相隔兩年，比拉絲復出參加美國經典賽。回到熟悉的體操場，26歲的比拉絲展露燦爛笑容，復出立即奪3金1銅，她坦言一切皆比想像更順利。



美國體操名將﹑奧運4金得主比拉絲（Simone Biles），在東京奧運受「Twisties」的影響，在空中失去協調感，意外地只獲一面銅牌。東京奧運後，這名美國體操女王絕跡賽場，專心休養。美國體操總會在6月底公布美國經典賽（U.S. Classic）的參賽名單，當中發現比拉絲的名字，更以「傳奇奧運金牌得主參賽」為題。

相隔兩年，比拉絲在平衡木及自由體操奪金，高低槓則獲得銅牌，最終在女子全能項目以59.100分封后，比起亞軍的Leanne Wong高5分，復出首戰有個好開始，在賽場再度展露燦爛笑容。

體操｜美國名將比拉絲休息兩年復出在望？ 東京奧運飽受心理所困

（路透社）

比拉絲在上年起慢慢重拾體操，開始只是保持身體狀態，直至今年5月才恢復正常訓練，「我與教練之間沒有特意說明復操的時間表，當他們叫我參加經典賽時，我只說了『好』，大家都有共識及默契。」

正式復操3個月即奪金，比拉絲直言意想不到，「我認為現時自己的體能及心理狀態也十分好，當然我還有空間去回復原本的習慣，但以復出首個比賽而言，我十分滿意，並對自己感到很驚喜。」

比拉絲強勢回歸，大家都好奇這名美國體操女王會否爭逐巴黎奧運資格，她直言暫時不要想太遠，就好好享受現在的勝利，「當你結婚後，就會問你何時生小朋友，每個人也是一樣。當你來到經典賽後，就問你會否參加巴黎奧運，我們要按步就班，逐步逐步來，如今我想先享受勝利。」