體操｜石偉雄相隔4年再奪世界盃獎牌　「這段時間真的難捱」

體操世界盃德國站，港隊跳馬代表石偉雄殺入決賽，兩跳平均取得14.733分，摘下銅牌，亦是「石仔」近4年來首度登上世界盃頒獎台。

石偉雄接受《01體育》訪問時道，這面獎牌是忍耐與毅力的成果。



港隊跳馬代表石偉雄出戰世界盃德國站，首日初賽以次名晉級，周日（26日）出戰決賽。石偉雄首跳做出難度分6.0的「李世光跳」，拿下14.766分，第二跳造出難度分5.6的動作，再取14.7分，兩跳平均取得14.733分，僅以0.25分之差不敵銀牌伊朗選手，摘下銅牌。

石偉雄近年受傷患所困，一直與世界盃獎牌無緣，今站終於一吐烏氣，相隔近4年再登頒獎台。距離杭州亞運餘下7個月左右，相信這面獎牌對「石仔」是一支強心針。

石偉雄相隔4年再登世界盃頒獎台。（Twitter截圖）

「石仔」賽後受訪時坦言開心，「都好耐冇企櫈仔」，認為這面獎牌不僅給予自己信心，也算是在關鍵時刻獲得，「今年亞運年，所以這面獎牌給了自己信心、也是好開始。」他上一次在國際賽事奪得獎牌，是2019年克羅地亞站的男子跳馬金牌，他坦言這段時間傷患反覆，是憑毅力捱過：「這段時間也是忍耐，這段時間真的難捱，像是無止境、不知會等到幾時，這忍耐真的考耐性和毅力。」