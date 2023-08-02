世大運｜體操陳卓琳練習失手受傷退賽　「前所未有的恐懼襲來」

正在成都出戰世界大學生運動會的香港體操代表陳卓琳（Charlie），周二晚（1日）在社交平台撰文透露，因在練習時失手頸部着地受傷，經醫生檢查後決定忍痛退賽，休養備戰9月的杭州亞運。



世大運體操女子組資格賽將在周四展開，原定出戰全能賽的陳卓琳在賽前受傷。她昨夜在社交平台貼出戴上頸箍及掃描結果照片，寫道：「懷着非常遺憾又抱歉的心情，向大家宣佈一個壞消息：因為在練習中意外頸部着地受傷，我將會退出世界大學生運動會。」

陳卓琳在練習時失手頸部着地受傷。（Instagram）

「前所未有的恐懼襲來」

陳卓琳透露日前在自由操練習時失手，「本來前幾天的練習，狀態都是非常好，完全沒有意識到失手的機會。不過在前日自由體操的練習，一時不慎，我從空中墮下。上肩、頸及頭部率先着地，短暫失去知覺。」她摔下後一度失去意識，「回想那刻，在半空動作時，突然失去重心。一剎那，前所未有的恐懼襲來，未及反應，已經倒在地上，眼前漆黑。過了一陣，意識才慢慢回復過來。」

她指雖然手腳沒有麻痹，但頭、頸、背部都非常疼痛，也不能正常呼吸，要立即送醫院檢查。經過教練和醫生商討，加上她自身感覺作出評估，最後忍痛退賽。

陳卓琳在社交平台指「這次是我遇過最嚴重一次意外」。（Instagram）

賽前積極備戰的陳卓琳無奈退出，她坦言在體操的世界，早有與危險並存的心理準備，「但這次是我遇過最嚴重一次意外，幸好檢查後不算重傷，感恩是不幸中的大幸。」作為職業運動員，她亦正面面對這次挑戰，「面對遺憾，也許是作為運動員的人生一課。本來覺得狀態不錯，機會在前面，卻失諸交臂。世界如常運轉，各項比賽仍繼續，請大家多多支持香港運動員。」

她在文中亦感謝運動員村中港隊運動員和教練的關心慰問，「支持我的朋友們，我想對大家說聲對不起，令你們失望了。請大家不必為我擔心，亞運見。」陳卓琳最後也向大家派「定心丸」，指會盡快康復出戰杭州亞運，力爭佳績。

陳卓琳一直期待這兩年一度的世界級賽事，亦努力地訓練和準備，無奈因傷退賽。（Instagram）

成都世界大學生運動會 港隊獎牌（截至7月31日）

武術：

男子太極劍 金牌 許得恩

男子太極拳 銅牌 許得恩

男子南拳 銀牌 劉子

女子槍術 銅牌 沈曉榆



乒乓：

女子團體賽 銅牌

