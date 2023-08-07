公路單車世錦賽｜過彎炒車受傷連鞋都爛　荷蘭車手最後突圍封王

在昨日（6日）於蘇格蘭舉行的公路單車世錦賽，荷蘭車手雲達保（Mathieu van der Poel）首次贏得冠軍，穿上彩虹戰衣。雲達保在最後22公里突圍，帶出了數公里後，過彎失控炒車，單車衫褲破爛，單車鞋有損，但他即刻騎上戰車，保持優勢衝線，成為38年來首位荷蘭公路單車世界冠軍。



這條賽道長271.1公里，攀升3570米，車手會由愛丁堡出發，先踩120公里到格拉斯哥，再在格拉斯哥市內踩10個圈。賽事遇上示威行動，有環保團體人士在80公里處阻路，令比賽一度中斷約50分鐘。警方清理現場，拘捕了5名示威者，之後比賽重開。

離終點55公時里，意大利車手比迪奧（Alberto Bettiol）突圍，帶頭約30公里。雲達保與雲艾特（Wout van Aert）、柏達臣（Mads Pedersen）及樸加查（Tadej Pogacar）脫離主車群，組成小集團，追趕比迪奧。

雲達保過彎時炒車，連人帶車鏟向鐵欄，多處「磨薑」，衣衫破爛。。（Twitter）

雲達保發現單車鞋上的旋扭破損。（Twitter）

最後22公里，雲達保在上斜路段把握機會，超越比迪奧，拋開其他追趕集團的車手，將領先優勢拉開到30秒以上。比賽當日天雨路滑，在最後17公里，雲達保過彎時失控炒車，單車衫褲破爛，多處擦傷流血，連單車鞋也爛了。幸好，單車性能未受太大影響，他不理傷勢，馬上騎車再戰。

儘管經歷炒車受傷、裝備有損，但雲達保愈戰愈戰，而且後面車手不知雲達保炒車，未有同心協力地追趕。在進入最後一圈的繞圈賽時，雲達保仍領先雲艾特等人32秒。

最後，雲達保更拉開差距，以6小時07分27秒首先衝線，贏得冠軍，領先亞軍的比利時車手雲艾特1分37秒。斯洛文尼亞代表樸加查力壓丹麥的柏達臣，慢雲達保1分37秒得季軍。

+ 3

「意義等於一切！這是我其中一個最大的目標，而我今日贏到了，實在太美妙！」28歲的雲達保說：「我覺得幾乎完成了單車生涯（的目標），這場可稱得上我在公路上的最大勝利。」

被問到炒車的情況時，雲達普說：「我沒有冒險，我都不知道發生什麼事，突然間我就倒在地上。那裏非常滑。」