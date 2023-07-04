環法單車｜疑有人賽道灑釘　車手大規模中招怒吼：咁會令我哋炒車

環法單車賽第2站，周日在西班牙的巴斯克地區鬥209公里，在賽道尾段懷疑有人灑釘，令十多位車手中招，車胎漏氣，受影響程度不一。該站勇奪第4名的英國車手比曲基（Tom Pidcock）承認，他在車胎緩慢漏氣下衝刺衝線。法國車手卡美贊（Lilian Calmejane）將前胎中5口釘的片段放上網，狠批放釘人，這種行為有機會令車手炒車及嚴重受傷。



環法單車賽。（路透社）

報道稱，「釘陣」位於離終點約20公里之處，屬於賽道尾段，大約15到20名車手受影響，賽會正調查事件。該站第4名的比曲基承認受釘陣影響，他賽後說：「我有緩慢的漏氣，我在Jaizkibel落斜時感受得到，但我一定要踩完去。在轉彎的時候，我感覺到有點打滑。」

今年的環法單車賽近日開始舉行。（路透社）

Jayco AlUla車隊的表現主管韋特（Matt White）表示，很多車手在比賽的關鍵時刻中招輪胎漏氣，他說：「有人在一段城鎮裏的馬路上灑釘，我們看到15到20處爆胎的情況，有人馬上出問題，有的就慢慢漏氣繼續踩。」不同車隊都有向傳媒反映，有車手受釘陣波及。

卡美贊展示前胎中招。（Twitter片段截圖）

法國車手卡美贊是其中一位受害者，他拍低前輪胎中了5口釘的情況，並將片段放到社交網站。他留言：「多謝這種人的賤招……我不會是唯一一位中招爆胎漏氣的人……你應該知道，你這班蠢蛋的賤招會令我們炒車及嚴重受傷！」

賽會正調查事件，暫未知灑釘人的身分。

環法第2站由法國車手拿菲爾（Victor Lafay）得冠軍，英國車手阿當耶迪斯（Adam Yates）在總成績領先。到周一的第3站，比利時車手菲臘比臣（Jasper Philipsen）得分站冠軍，阿當耶迪斯在總成績仍以6秒領先。