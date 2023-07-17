環法單車賽｜人類總要重複同樣的錯誤　車迷衰多手致大規模意外

公路單車賽大多不用買飛入場，車迷站在路邊，可以近距離觀戰。不過，人類總要犯同樣的錯，周日（16日）第15站的環法單車賽，再度因為車迷而導致大型車禍。



環法單車賽（Tour de France）第15站，全長179公里的上山分站，由萊熱（Les Gets）起步，在白朗峰（Mont-Blanc）作終點，結果今站由荷蘭車手普爾斯（Wout Poels）贏得分站冠軍，而力爭衛冕的丹麥車手雲治加特（Jonas Vingegaard）則以10秒的優勢保住黃色戰衣。

荷蘭車手普爾斯贏得環法第15站冠軍。（路透社）

準備爬坡前，賽事進行50公里左右，主車群卻發生大型車禍，效力荷蘭Jumbo-Visma車隊的古斯（Sepp Kuss）首當其衝，在主車群的右側失平衡炒車，其後導致骨牌效應，接近100名車手受波及，幸好未有車手因此而嚴重受傷，全數都可以完成分站。

今站完成50公里左右，即出現大型車禍。（Twitter截圖）

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再看意外的慢鏡時，當古斯高速駛過時，撞向一名嘗試自拍的車迷，導致今次的炒車。Jumbo-Visma車隊及各支車隊其後在社交網站呼籲，車迷們觀戰時不要太貼近車手，否則有機會釀成危險。

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因為沿途觀眾而發生車禍，在環法時不時發生，正如上年第5站，道達爾（TotalEnergies）車隊的丹尼爾奧斯（Daniel Oss）與站在賽道邊的觀眾相撞後，負傷作賽，完成這站賽事，但經檢查後發現頸椎骨折，需退出環法餘下比賽養傷。

在2021年，一名女觀眾在賽道範圍內舉紙牌，立即釀成大規模炒車，這名女車迷一度「潛水」，其後亦被法國警方拘捕後，被罰款1200歐元。

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上年車迷企太前致意外：

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圖說自私觀眾引發環法大型意外（按圖放大）：