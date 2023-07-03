賽車｜荷蘭一個周末損失兩車手　30歲電單車車手芬蘭公路賽身亡

意外一宗都嫌多，荷蘭賽車新星雲賀夫命喪比利時斯帕賽道後，周日（2日）在芬蘭上演的國際公路電單車錦標賽分站，丹巴士頓遇上意外身亡，終年30歲，荷蘭一個周末損失兩名車手。



周六（1日）在比利時斯帕賽道舉行的歐洲區方程式錦標賽（Formula Regional European Championship，簡稱FRECA），比賽在大雨下進行，安全車帶領多圈後，最後一圈竟然重啟，隨即發生意外，荷蘭車手雲賀夫（Dilano van't Hoff）失控撞欄再反彈回直路Kemmel Straight，其後再被尾隨的戰車攔腰撞中，送往醫院急救不果，證實不治。

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丹巴士頓在芬蘭的IRRC分站遇上意外。（Instagram截圖）

周日在芬蘭舉行的國際公路電單車錦標賽（International Road Racing Championship，簡稱IRRC）伊馬特拉（Imatra）分站，車手丹巴士頓（Joey den Besten）在賽事開始前的暖胎圈（Formation Lap），據報當時有雨，他的戰車在大直路失控後撞向柱子，賽事隨即宣布腰斬。

IRRC賽會隨後發聲明，宣布丹巴士頓不幸離世，終年30歲，並向這名荷蘭車手的家人致意深切慰問。

丹巴士頓征戰IRRC多年，曾經在2014年及2017年贏得總冠軍，可惜卻在日前在賽場離世，亦是今個周末第二名失去性命的荷蘭車手。

丹巴士頓曾經是兩屆IRRC總冠軍。（Instagram截圖）