環法單車｜雲治加特衛冕最後一站變勝利巡遊　宣布參加下月環西

2023年環法單車賽落下帷幕，今年賽事最後115.5公里，成為Jumbo-Visma車手雲治加特的勝利巡遊，順利蟬聯環法的黃色戰衣。這名有「漁夫」綽號的丹麥車手，成為環法冠軍前，原來與漁業悉悉相關，沒有漁業的話隨時無法達成環法夢。



環法最後一站經過羅浮宮及凱旋門等巴黎名勝。（路透社）

雲治加特（Jonas Vingegaard）力爭衛冕環法，阿聯酋航空車隊的樸加查（Tadej Pogacar ）是他今年的最大勁敵。直至第15站後，雲治加特只是以10秒的輕微優勢領先，但這丹麥車手在第16及17站拉開超過7分半的距離，為衛冕打好基礎，結果雲治加特順利以82小時5分42秒的總時間，拋離次席的樸加查7分29秒，順利蟬聯環法冠軍。

最後一站在聖康坦伊夫林出發，在巴黎香榭麗舍大道作為終點，今年環法最後的115.5公里，變成雲治加特的衛冕慶祝派對，在比賽途中更與隊友們飲香檳，十分愜意。

雲治加特與一眾隊友在最後一站慶祝。（路透社）

順利衛冕，一眾隊友功不可沒，雲治加特感激手足們成就他，晚上將吃一頓豐富的晚餐，去慶祝今年的環法勝利。不過，他只可休息一個星期，事關他即將在8月底參與三大滿貫之一的環西班牙單車賽（Vuelta a España）。

「如今是時候公布了，我即將參加環西班牙賽，我們早在上年11月已經決定了，我十分期待（環西），我當然會享受環法的勝利，在一星期後就會專注在環西的備戰上。」

自從環西班牙賽在1995年移至8月底上演，多年來只得英國名將富美（Chris Froome）在2017年連贏兩項大賽的總冠軍，雲治加特當然希望有好成績，力爭成為第二人連贏環法及環西。

雲治加特連奪兩年環法黃色戰衣。（路透社）

「漁夫」環法冠軍是如何煉成？

雲治加特在隊中有「漁夫」（The Fisherman）的綽號，究竟為何有這個稱號？

雲治加特的父母在10歲時，帶他觀看環丹麥單車賽首站，是他首度接觸單車，然後當時有一些體驗活動，坐上單車時，工作人員皆說他十分有潛質，看似是客套的說話，雲治加特卻照單全收，自此開展了他的單車生涯。

雲治加特先在丹麥效力一支小車隊，然後獲得洲際車隊（Continental Team）ColoQuick車隊的賞識，並在2016年轉會，他亦獲得不少出場機會。縱然如此，除了單車，雲治加特是雙軌發展，他在2016年畢業後，他在漁類拍賣市場工作約一年，其後在傷癒後，在漁類工場工作，直至2018年的夏天，才辭工專心在單車事業，故此他在隊中有「漁夫」的綽號。

這名丹麥「漁夫」在2019年再上一層樓，加盟Jumbo-Visma車隊，正式成為職業車手，戰績在短時間內急升。雲治加特在2021年首度參加環法，當時他需要扶助主將羅格力（Primoz Roglic），豈料隊友第3站嚴重炒車，雲治加特在第5站的個人計時賽以第3名衝線，總成績躋身前10，而羅格力最終亦退賽，雲洛加特在爬坡賽站狂追，最終以總亞軍成績完賽。

2022年環法，雲治加特再惡鬥樸加查，曾經遭遇過機件問題而一度無法踩自己的單車，幸好有隊友雲艾特（Wout van Aert）幫忙追回時間。雲治加特第11站發動攻勢，成功奪去黃色戰衣，但在第15站再遇上危機，羅格力未能起步及另一隊友炒車，他依然力保優勢。第18站，雲治加特與樸加查單對單交鋒，力爭衛冕的樸加查入彎時失控炒車，但雲治加特沒有乘人之危，而是等待對手收復失地，成為上年環法經典一幕，雲治加特最終都贏得黃色戰衣，首度稱霸環法單車賽。