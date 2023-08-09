車路士英超23/24前瞻︱普捷天奴功力大考驗　10星將離隊重新出發

上季英超最終排名應會讓不少人大跌眼鏡：紐卡素殺入前4，白禮頓及阿士東維拉分別排在第6和第7，連熱刺都被逼出歐戰範圍之外。不過這當中最讓人意想不到的，應該是連「下半版榜首」位置都保不住的車路士。

藍軍在2022/23球季戰績差得留下多項尷尬紀錄，原因可以說內外皆有，其中一項比較顯而易見的，是混亂又令人摸不着頭腦的「打機式」買人。



車路士（上季：排名第12）

．領隊：普捷天奴（Mauricio Pochettino）

．主場：史丹福橋球場（容量：41837人）

．上季聯賽首席射手：夏維斯／7球

車路士在2022/23球季一共買了14名球員，再加上高價借用的祖奧菲歷斯（João Félix），根據轉會網站transfermarkt資料，兩個轉會窗的淨支出是5.44億歐元——但最後只能換來排在第12位的恥辱戰績。情況簡而言之，就是一大群球員在數度易帥，又彼此不熟悉、沒有多少默契的情況下，度過了混亂一季。

來到今夏轉會窗，車路士突然一改風格，不斷將隊內的球員清洗，算上自由轉會的人在內，藍軍陣中目前共有13人離隊，光是收到的轉會費便有2.54億歐元；同時車路士亦有繼續買人，但相對地比較克制，只花了1.39億歐元羅致5人。

車路士在今夏轉會窗相對克制，其中尼干古為最高價購入球員。（路透社）

今夏收購：

前鋒：尼干古（Christopher Nkunku），RB萊比錫，6000萬歐元

尼高拉斯積遜（Nicolas Jackson），維拉利爾，3700萬歐元

翼鋒：安祖路加比爾（Ângelo Gabriel），山度士，1500萬歐元

迪亞高摩利拉（Diego Moreira），賓菲加B隊，自由轉會

中場：烏高朱古（Lesley Ugochukwu），雷恩，2700萬歐元



今夏離隊球星（按轉會費排列）：

夏維斯（Kai Havertz），阿仙奴，7500萬歐元

美臣蒙特（Mason Mount），曼聯，6420萬歐元

高華錫（Mateo Kovacic），曼城，2910萬歐元

高列巴尼（Kalidou Koulibaly），希拉爾，2300萬歐元

普列錫（Christian Pulisic），AC米蘭，2000萬歐元

艾度亞文迪（Edouard Mendy），吉達艾阿里（Al Ahli），1850萬歐元

羅夫度斯卓克（Ruben Loftus-Cheek），AC米蘭，1600萬歐元

尼高路簡迪（N'Golo Kanté），伊蒂哈德，自由轉會

艾斯派古達（Cesar Azpilicueta），馬德里體育會，自由轉會

奧巴美揚（Pierre-Emerick Aubameyang），馬賽，自由轉會



上季車路士陣容價格高得嚇人，特別是冬季轉會窗大手買人，一隊所花轉會費已等於其餘幾大聯賽之和，但踢起來卻宛如一盤散沙。首先是杜慈被辭退後，新任領隊樸達一直未能率隊踢出成績，外界一直質疑他有否能力駕馭大球會，球員軍心渙散，致使場上表現各人如墮五里霧中。

再到後來林柏特擔任看守領隊，則是像之前曼聯請來蘭歷克一樣，球員知道你只會執教一段時間，又怎會落力為你賣命？

普捷天奴上任後，車路士與上季相比最大分別是「活力」。（路透社）

普捷天奴上任後重現活力

在物色一段時間後，車路士終於請來普捷天奴擔任領隊，球隊大清洗過後陣容煥然一新，不少熟悉的老面孔都離隊他投，連「親生仔」美臣蒙特也不能避免。在他帶領下，藍軍在剛過去的美國熱身賽以5戰不敗的成績完結，其中看到與上季最大差別的，是活力。

不論是反擊還是陣地戰，抑或是前場逼搶上，都能看到整支球隊的跑動十分積極和具有侵略性，團結與爭勝心跟上季也是有天淵之別。當然年齡是其中原因之一，中前場除史達寧及被撇除在陣容之外的薛耶治和盧卡古，沒有其他球員超過25歲。

進步與變化是顯然易見的，但普捷天奴仍有些問題需要解決。首先是在前鋒問題上，車路士目前似乎仍未找到一個清晰的解決方案，目前隊內並沒有多少正印前鋒，尼古拉斯積遜年紀尚輕未能獨擔大旗，所以不少攻勢都是由右側的史達寧負責終結，但他的射門把握力未如理想仍是問題所在。

史達寧慣性「敗家」，未能擔起球隊得分重任。（路透社）

未解決的問題

今夏最高價收購的尼干古，位置多為翼鋒或「10號位」，並未能解決正印中鋒的燃眉之急，不過他在左翼位置上表現受到一定讚賞；上季高價來投的梅迪歷亦逐漸融入球隊，而且在球隊強調高速的戰術下，擁有更多空間展現其速度上的優勢，表現明顯與上季的迷惘截然不同。

其次是中場問題，尼高路簡迪離隊後，車路士中場似乎比較依靠安素費南迪斯（Enzo Fernández），與其拍檔的干拿加歷查比較偏向技術型，而且不像以前佐真奴一樣能在組織的同時，還同樣擅長封位遮線等工作，變相令安素費南迪斯的工作增加不少，若車路士能在轉會窗完結前成功收購傳聞中的白禮頓中場摩西斯卡些度（Moises Caicedo），相信整個陣容會完整許多。

安素費南迪斯在保護防線的工作上，有時會顯得獨力難支。（路透社）

當然，季前熱身賽能看到的問題依然有限，車路士由前季的爭標份子，至上季連「下半版榜首」也做不到，當中涉及不少因素，當中最關鍵的是「亂」，這種亂象之一，來自於球隊人事變動過大。車路士今夏離隊球員多達10人以上，當中包括隊長艾斯派古達以及效力一定年頭的一班「老臣子」，上任首季能否重新凝聚軍心，帶領球隊踢出默契和士氣，正是普捷天奴要面對的課題之一。

新球季簡單預測

尼干古在面對多蒙特的友賽中僅20分鐘便因傷退下火線，普捷天奴賽後表示傷勢尚未明確，不知道會否影響開季的計劃。不過根據The Athletics報道，這名領隊表示他想通過這場比賽，讓一些球員上陣踢足90分鐘，從而測試他腦海裏在英超作戰的計劃，因此這場可以當作是來季正選陣容的一些參考。

在尼干古受傷離場前，他與尼高拉斯積遜有過一次非常精彩的撞牆配合，並幾乎憑此打開紀錄。這個攻勢由左閘芝維爾發動，然後疊瓦到比他倆更前的左路去引開兩名防守球員的注意力，由3人直接撕破對方5人組成的防線。

芝維爾從左閘疊瓦至左翼位置的踢法，可能會是來季車路士常用的進攻手段之一。（路透社）

因此在左翼位置上，普捷天奴會選擇與隊友配合出色的尼干古，還是表現漸入佳境的梅迪歷，可能會是他目前最需要考慮的事情之一；其次則是前文提到的前鋒與防中強度。如果這些問題都能在轉會窗完結前解決，這支車路士在普捷天奴帶領下，來季能重奪歐戰資格甚至重回前4，並非絕不可能。