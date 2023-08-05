曼城英超23/24前瞻｜三冠王陣容完備　以靜制動重點補強守住霸業

英超23/24球季尚有一周就展開，按慣例之前一周先上演社區盾，由上屆英超兼足總盃冠軍曼城，迎戰英超亞軍阿仙奴。曼城上季遇神殺神，以近乎無敵之勢摧枯拉朽成為歐洲球壇三冠王，在夏季轉會窗雖有多名球員離隊，但只是簽入幾位球員作重點補強，未有太大動作。

不過，上季勇奪三冠的曼城，本身陣容就已經完備，預期今年仍然是各項比賽的頂頭大熱，首戰社區盾面對積極擴軍、亦是今年英超主要爭標對手的阿仙奴，相信哥帥將會為陣容作最後檢閱，看看還有否需要稍作補充，還是以現有人腳再調整戰術去應付。



英格蘭社區盾2023 - 曼城 對 阿仙奴

06/08（周日）晚上11時 無綫翡翠台（81台）直播



曼城去季成為歐洲三冠王，季前熱身賽時去到哪裏也帶着獎盃四處展示。（Getty Images）

曼城（上季：英超第一）

．領隊：哥迪奧拿（Pep Guardiola）

．主場：伊蒂哈德球場（容量：56000人）

．上季聯賽首席射手：艾寧夏蘭特／36球

曼城過去幾季的重心人物根度簡離隊，今夏從車路士挖角請來高華錫填補空缺。（Getty Images）

今夏主要收購：

中場：高華錫（車路士／2500萬英鎊）

後衛：加華度爾（RB萊比錫／7700英鎊）



曼城近年轉會貴精不貴多，今季有隊長根度簡轉投了巴塞隆拿，翼鋒馬列斯則到了沙特掘金，暫時只簽入了車路士中場高華錫及其克羅地亞國腳隊友加華度爾，攻力稍為打了折扣，或許主帥哥迪奧拿打算讓高爾彭馬及沙治奧高美斯等年輕球員獲得多些上陣機會也未可知。

現效力RB萊比錫的克羅地亞中堅加華度爾加盟曼城，令球隊後防線人腳更加完備。（Getty Images）

高華錫代根度簡 中場完美接軌

早在上季歐聯決賽前，曼城已開始部署今季重建計劃，與當時仍效力的車路士中場高華鍚就轉會達成協議。現年29歲的高華錫曾效力國際米蘭、皇家馬德里等大球會，個人曾贏得4次歐聯冠軍，絕對係冠軍級中場人選，取代已離隊他投的原隊長根度簡位置，無論經驗或實力都足以彌補空缺。

除了高華錫外，曼城原有的英格蘭中場加雲菲臘斯今季亦有機會獲得哥帥重用，較早前熱身賽中，曼城曾經試踢雙防中戰術，讓加雲菲臘斯與上季表現大勇的洛迪卡斯簡迪同時上陣，加雲菲臘斯在陣中有較大自由參與進攻，模式與他在英格蘭國家隊與迪格蘭賴斯合作類似，或成為哥帥今季眾多戰術中其中一個選擇。

夏蘭特去季甫加盟即完美融入球隊，單季各項賽事合共轟入逾50球。（Getty Images）

加華度爾即將來投 可中堅可閘防線更穩

已為克羅地亞大國腳披甲21次的加華度爾，傳聞已飛到英格蘭接受體測及簽約。21歲的加華度爾是德甲萊比錫的主將，自2021年從母會薩格勒布戴拿模以1880萬歐轉到德甲落班後，為萊比錫上陣87場。他的最佳位置是左中堅，也可客串左閘，可以加強曼城的後防人手，而他的加盟亦可能加速拿樸迪離隊。

眾所周知，哥迪奧拿在後防人選上，一直偏好一些可以出任中堅的左右閘球員，令防線調度更靈活，無論以3、4或5人佈防亦能應付，令陣式更立體。

曼城今年夏季轉會窗動作不多，但本身人腳早已超班，主帥哥迪奧拿以不變應萬變。（Getty Images）

前線仍有增兵可能？

前鋒線上曼城擁有神鋒艾寧夏蘭特，去季在各項賽事合共攻入52球，作用已不用多說；加上阿根廷前鋒祖利安艾華利斯逐漸上力，曼城前線應乎多條戰線仍游刃有餘。不過，球隊在前鋒馬列斯離隊轉戰沙特阿拉伯聯賽後，哥帥心目亦有代替人選，有傳曼城願意付出約6,000萬鎊轉會費，把現時效力巴塞隆拿的拉芬夏比洛尼帶返英超。

早前有報道指，哥迪奧拿希望可以簽入拉芬夏比洛尼代替馬列斯，這位巴西翼鋒之前效力列斯聯，已證明喺英超立足嘅能力，加上巴塞隆拿需要賣人套現，在8月底轉會窗關閉前，曼城仍可能再有動作。

總括而言，雖然曼城今夏動作不多，但作為去季三冠王者，加上智者哥帥掌舵下，以不變應萬變仍然「夠踢」。本身曼城板凳深度足夠，從來只有對手懼怕他們，只要哥迪奧拿在戰術上不要過份「扭橋」，正常發揮下的曼城今季仍然是各項比賽的擂台躉。