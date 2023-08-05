阿仙奴英超23/24前瞻｜重金增兵求冠　阿迪達青春革命關鍵一步

英超23/24球季展開前一周，先來一場社區盾：阿仙奴對曼城。上季阿迪達帶領的青春班底，出乎意料大部分時間佔據英超榜首，即使最終被曼城後上超越，這個第二名已是驚喜，也是7個球季以來最佳成績，槍手首度重返前四。

阿迪達在阿仙奴展開的一場改革，逐漸見效，球隊今夏在轉會市場一改慳家作風，豪擲1.05億英鎊收購迪格蘭賴斯、6500萬英鎊購入夏維斯，加上3800萬英鎊轉會費的守將添巴，一口氣豪擲超過2億英鎊，目標直指聯賽冠軍。

哥迪奧拿領軍的曼城看似難以撼動，上季更寫下三冠王霸業，阿仙奴大肆增兵後，將會是最有力的挑戰者。這場社區盾，猶如新一季兩支最強英超球隊一場預演。



英格蘭社區盾2023 - 阿仙奴 對 曼城

06/08（周日）晚上11時 81翡翠台直播



阿仙奴在季前熱身賽表現不錯，先拿一隻酋長盃。（路透社）

阿仙奴（上季：英超第二）

．領隊：阿迪達（Mikel Arteta）

．主場：酋長球場（容量：60260人）

．上季聯賽首席射手：奧迪加特、馬天尼利／15球

迪格蘭賴斯重金加盟阿仙奴，槍手劍指各大冠軍。（路透社）

今夏主要收購：

前鋒：夏維斯（車路士／6500萬英鎊）

中場：迪格蘭賴斯（韋斯咸／1.05億英鎊）

後衛：添巴（阿積士／3400萬英鎊+400萬英鎊）



阿仙奴上季買入加比爾捷西斯和辛真高兩位曼城球員，均迅速融入球隊，開季暢順下一班年輕球員士氣高昂愈戰愈勇，「耶穌仔」在季中世界盃期間重傷休息3個月，槍手仍一路在英超領放，可惜到季尾正選中堅沙列巴一傷，球隊便崩潰式連環失分，最終只得聯賽亞軍。

說實話，當時球隊的陣容深度要爭冠實在勉強，領隊阿迪達也承認上季僅屬他為阿仙奴進行的五個階段改革大計中的第三階段，提早踏入收成期固然可喜，今夏轉會窗以及未來一季或許是阿仙奴未來發展的關鍵一步——冠軍與否是其次，重點是能延續上季高水表現，證明球隊已在穩固基礎之上，不是曇花一現。

夏維斯加盟阿仙奴，能否重啟人生？（路透社）

加入夏維斯「進攻四重奏」升級豪華版

加比爾捷西斯、馬天尼利、奧迪加特和布卡約沙卡組成的「進攻四重奏」，上季已證明阿仙奴的攻力，冬窗加入杜沙特，今夏落重本買入夏維斯，令本已火力強大的中前場如虎添翼，更重要的是加入高質人腳，避免主力因出場太多而受傷長唞的惡果。

夏維斯的質素及級數毋庸置疑，然而在車路士的3年患得患失的時候較多，表現難及昔日在利華古遜時期耀眼，歐聯決賽藍軍擊敗曼城的致勝入球可一不可再。當然以車路士過去一季的亂局，沒有任何球員能發揮應有水平，阿迪達既然上季能成功開發「耶穌仔」更強另一面，有理由相信夏維斯經他調校後，也能脫胎換骨。加入夏維斯後，槍手「進攻四重奏」升級為豪華版的「進攻五重奏」，更加需要一位掃蕩和跑動力奇高的中場，這也是阿仙奴不惜一擲過億英鎊收購迪格蘭賴斯的理由。

阿迪達為阿仙奴進行的改革進入關鍵一步。（路透社）

阿仙奴防線的問題與微調

阿仙奴上季表現突出而且相當穩定，唯一未臻完善的地方，是一條防線。門將蘭斯達爾表現備受讚賞，14場保持不失球，他的撲救成功率卻只得69％，成功分波249次；相對而言，近日盛傳兵工廠有意收購的賓福特門將拉耶，撲救成功率達77％、成功分波321次，多項主要數據表現皆在蘭斯達爾之上，賓福特實力不及阿仙奴，拉耶上季仍有12場聯賽沒有失球。關窗前能否買入拉耶，會是阿仙奴在門將位置能否進一步升級的要素。

一對中堅沙列巴與馬加希斯的組合不算完美，勝在年輕當打有活力，為球隊防線提供近年罕有的信心，沙列巴3月受傷後球隊倒水式失分，更加反映他是如何重要，季前熱身賽他已傷癒復出。中堅賓韋特上季轉型踢右閘效果奇佳，防守時卻因速度太慢往往成為防守漏洞，今夏從阿積士購入添巴，針對解決此問題之餘，也可令後防人腳較為鬆動。

賴斯會否成為阿仙奴爭標最後拼圖？（路透社）

迪格蘭賴斯為何重要？

防守系統並非滴水不漏的阿仙奴，僅作徵調，沒有大執，很大程度上是他們如今擁有迪格蘭賴斯。這位防守中場跑動力和掃蕩力皆強，護球能力上乘，能為防線提供一道額外屏障，在兵工廠本身已經不錯的防線基礎，帶來多一點穩定和信心。

對阿仙奴而言，純粹的防守型中場並不足夠，湯馬士柏迪上季多次示範一個好防中如何運用傳送和視野，幫助球隊快速轉守為攻，問題是柏迪不時受傷患困擾，亦有傳他或會離隊。賴斯同樣具備良好視野和用球能力，踢法和作用跟柏迪不盡相同，如果柏迪留隊，加上後備席上還有佐真奴，阿仙奴陣中將會有3個具級數的防中在陣，有利變陣，面對球員傷病情況板凳深度仍足。

除了球場上實質功用，收購賴斯對阿仙奴整體士氣和心理亦有重大作用。畢竟兵工廠在轉會市場上以「慳家」和「只見傳聞，鮮有執行」的形象深心民心，由球迷到球員本身均難以相信阿仙奴是爭標份子。上季多少也是缺少這份底氣，令他們失分後開始動搖，失去季初至中的信心與決心。

一宗過億英鎊的「宣言式」收購，阿仙奴用實際行動證明球會有足夠財力和實力買人，並願意為爭冠軍這樣做，對更衣室內的心理作用目前難以估算，起碼對外界先起宣傳作用，立即可扭轉球會一向以來在轉會市場的負面印象。

阿仙奴跟上季一樣，在轉會市場針對陣容需要，適當買入有需要的球員，無論是否買得成西班牙門將大衛拉耶，加入夏維斯、賴斯和添巴三將後，前中後三線質素和人腳均獲升級。夏維斯能否短時間內融入尚存疑點，賴斯的收購有點像利物浦當年引入雲迪積克和艾利臣那樣，是球隊爭冠的最後拼圖，如果開季能如上季一樣順暢，今次也許能走到最後。陣容已冠絕英超甚至整個歐洲的曼城，今夏再買入守將加維度爾和中場高華錫，就算失去根度簡和馬列斯，其他英超球隊料仍難匹敵，強化後的阿仙奴已是最強挑戰者。