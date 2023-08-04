曼聯英超23/24前瞻｜坦赫格大權在握　目標建立世界級攻防轉換

英超23/24球季即將展開，這是坦赫格帶領曼聯的第二個球季。

靠上季率曼聯撥亂反正的表現，坦赫格在球隊樹立起權威，獲得高層信任，今夏進一步加強陣容，去蕪存菁，放走風格不合的迪基亞，更換隊長，簽入美臣蒙特及奧拿拿，希望建立到一支攻防轉換效率高的隊伍。

曼聯作為上季季軍，陣容又更加完整，但坦赫格表示全英超只有曼城有資格在季前便以冠軍為目標，其餘球隊還是先望前4名，再看看能否更進一步。



曼聯領隊坦赫格（左）與足球總監梅圖。（Getty Images）

曼聯（上季：英超第三）

．領隊：坦赫格（Erik ten Hag）

．主場：奧脫福球場（容量：74,310人）

．上季聯賽首席射手：拉舒福特／17球

新任隊長般奴費南迪斯是球迷爭相打卡的對象。（Getty Images）

今夏主要收購：

門將：奧拿拿（國際米蘭/4380萬鎊+340萬鎊）

中場：美臣蒙特（車路士/5500萬鎊+500萬鎊）

前鋒：凱倫（阿特蘭大/6400萬鎊+800萬鎊）



曼聯上季以第3名完成英超，重新獲得歐聯資格，成績收貨。（Getty Images）

坦赫格上季擔任曼聯領隊，收拾爛攤子，平息C朗拿度的風波後，帶領球隊贏得聯賽盃冠軍，並獲得英超第3名。曼聯撥亂反正，由亂及治，但離坦赫格心目中的最好球隊尚有距離，多次強調要改進，「好是不夠的，我們要做到更好」。

坦赫格：攻防轉換做到最好

對第二季的期望，坦赫格不談冠軍，只談風格。他認為只有曼城在季前階段有資格談冠軍，因為「藍月亮」過去6季贏了5次冠軍，「其他球隊先要考慮前4名的競爭，當你確保自己穩入前4名後，再去想前兩名」。

坦赫格對曼聯的期許是「我們想成為世上攻防轉換（transition）最好的球隊。我們想去製造驚喜，踢得有活力，有速度而且具侵略性，擁有非常好的團體精神，因為這就是曼聯」。

美臣蒙特加盟曼聯，穿上7號球衣。（Twitter）

為了加強球隊攻防轉換的效率，曼聯今夏按這個方針去增兵。美臣蒙特是一位以跑動見稱的中場，如體能升級版的基斯甸艾歷臣，可以強化球隊的前場逼搶。奧拿拿是一位喜歡用波及控制範圍極大的門將，他的傳球可以幫到球隊發起進攻，分擔中堅的部分責任，有助球隊將防線壓前。這兩名新兵都有跟曼聯到美國參加季前賽，相信融合沒大問題。

曼聯重金禮聘奧拿拿把關。（Getty Images）

迪基亞約滿離隊 馬古尼失隊長資格

有人來，就有人去。功勳門將迪基亞約滿離隊，因為他的風格及腳下功夫難以適應坦赫格的戰術。菲爾鍾斯、阿歷士迪尼斯、艾蘭加等亦離開球會。上季，坦赫格將哈利馬古尼眨為後備，逐步削弱他的影響力，到今夏更撤換其隊長資格，把臂章交給般奴費南迪斯。不是馬古尼差，而是坦赫格的戰術會放大這位英格蘭大漢的弱點，故他不宜打正選。

「這是做領隊跟做人之間的分別。說到底，頂尖足球以成績為本，所以你不得不去下決定，但你要用一個誠實及透明的方法。球會聘請我，就是為了在這些時刻下決定，去跟各方面溝通，開誠佈公地去處理。」坦赫格說：「我跟哈利（馬古尼）沒有問題，這是為球隊利益出發，你要下決定。我不會說哈利不在陣容當中，他要為位置而努力。」

馬古尼會為正選離隊，還是會留隊爭位？（Getty Images）

在新球季，預計曼聯會踢4-3-3陣式，奧拿拿取代迪基亞把關，華拉尼及利辛度馬天尼斯為正選中堅，勞基梳爾的左閘地位穩固，雲比沙卡及達洛治會爭右閘正選。卡斯米路擔任防中，美臣蒙特及般奴費南迪斯在其前方左右，艾歷臣及麥湯米尼會是輪換球員。

前線上，凱倫的加盟只差官方宣布，料這位來自阿特蘭大的丹麥新星會是中鋒的正選，拉舒福特及安東尼分別左右。查頓辛祖、安東尼馬迪爾、加拿祖等會是副選。

英超開鑼，但轉會窗未關，曼聯仍有多宗潛在買賣，例如費特、雲迪碧克以至馬古尼等副選都有機會他投，而費倫天拿的蘇夫恩岩拉伯特可能在關窗前來投，補充中場人手。曼聯在新球季的首場聯賽在下周一深夜舉行，主場鬥狼隊。