羽毛球｜衛冕李卓耀領銜戰香港公開賽　中日台「夫添」亞運前哨戰

香港公開羽毛球錦標賽相隔3年重返紅磡體育館，今屆賽事屬世界巡迴賽其中一站，同時是2024巴黎奥運積分賽，港隊將「Full Team」出擊，力爭在主場奪冠。

香港羽毛球「一哥」李卓耀，冀能在主場成功衛冕，衝擊明年巴黎奧運，「目標是奧運金牌」。



暌違3年復辦的香港公開賽除了是杭州亞運前哨戰，亦是巴黎奧運積分賽之一，港隊派出亞運代表伍家朗、李卓耀、混雙組合鄧俊文／謝影雪、李晉熙／吳芷柔、女雙楊雅婷／楊霈霖等主力，力爭亞運前於主場奪得佳績壯行色。

香港羽毛球隊派出主力出戰賽事，力爭在主場奪得佳績。（梁鵬威攝）

世界排名第16的李卓耀在2019年香港公開賽奪冠，此後三屆賽事均因疫情取消，李卓耀對重返紅館爭衛冕感期待：「相隔3年在香港比賽，希望真的可以衛冕，今屆與上次一樣都是奧運積分期間的公開賽，所以希望可以奪冠，為巴黎奧運添積分。」

提到上屆與奧運資格擦身而過，他笑笑說：「過咗去嚕」，放眼巴黎奧運的他，不諱言「野心更大」。

世界排名第16的李卓耀錯失東京奧運，捲土重來直言劍指金牌。（梁鵬威攝）

去屆東京奧運積分周期，李卓耀當時在男單世界排名第18位，距離奧運資格還差2名，多站計分賽因疫情延期和取消後，他錯失爭搭「尾班車」的唯一機會，宣告緣盡東京奧運。阿耀自言對巴黎奧運資格抱持信心，「奧運周期開始了約3個月，目前都入到一個決賽、兩次8強，都不錯。」

他坦言目標不只是「去到奧運」，更是劍指奧運金牌。「對自己來說，去到是不夠的，香港男單羽毛球在奧運未取得過獎牌，所以野心比較大，我的目標會較誇張，金牌。」一向率直的他續說：「不能說做不到，雖然大家都認為安賽龍最勁，但他都會有輸的一刻，所以要夠膽講想贏。」

羽毛球泰國賽｜李卓耀獲亞軍 創自主場奪冠以來最佳成績

李卓耀在6月曾打入泰國賽決賽奪銀，是三年多來最佳成績。（資料圖片／Getty Images）

體能應付緊密賽程 成最大挑戰

然而，目前對李卓耀來說，相比起技術，體能和恢復是更大的挑戰。「老實說，今年賽程對比之前幾年，真的可以用誇張來形容，我和伍家朗之前在11個星期打9站比賽，所以對我們恢復真的有影響。」他坦言返港後設法做好身體恢復、治療和體能上，才可有更好發揮。

問到21日展開的世錦賽和亞運備戰，他坦言需一場一場調整，「沒充足時間備戰，但希望在每個比賽爭取好成績，讓自己更有信心，這都是備戰之一，有信心做咩都得。」

至於混雙組合鄧俊文／謝影雪，表示期待再於主場出戰，感受主場觀眾熱烈打氣氣氛。

混雙主將謝影雪（右）指早前臀部拉傷無大礙。

香港公開羽毛球錦標賽



日期：9月12至17日



焦點球手：安賽龍（丹麥）、真庭（印尼）、駱建佑（新加坡）、陸光祖（中國）周天成（中華台北）、常山幹太（日本）、桃田賢斗（日本）、戴資穎（中華台北）、山口茜（韓國）、仙杜（印度）、韓悅（中國）、拉查諾（泰國）、奧原希望（日本）、渡邊勇大（日本）、東野有紗（日本）等



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