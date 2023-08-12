英超｜白禮頓缺兩中場主力照大勝　盧頓首戰錄史上首個入球

首度英超亮相的盧頓，今仗作客白禮頓，雖然由射手卡爾頓摩利斯取得首個英超入球，依然以1：4落敗。



今季需要分心出戰歐戰的白禮頓，今夏先賣走麥亞里士打，摩西斯卡些度亦即將離隊，從多蒙特加盟的達侯特（Mahmoud Dahoud）取而代之，擔任正選，上季骨幹三笘薰﹑蘇利馬治及哥斯等依然在陣，新加盟的占士米拿同樣擔任正選。

雖然白禮頓佔盡上風，但升班馬盧頓反擊偶爾有威脅，白禮頓努力找機會，直至三笘薰左路傳中，剛好笠過盧頓守衛，馬治跳頂建功，36分鐘打開紀錄。「海鷗」隨後再有機會，韋碧克接應傳中撞射，皮球中柱再省中盧頓門將卡明斯基（Thomas Kaminski），白禮頓半場以一球領先。

蘇利馬治頭槌建功，為白禮頓先開紀錄。（路透社）

換邊初段，白禮頓左路一次罰球機會，哥斯窄角度抽射中柱，近門混戰又未能補射。下半場中段，祖奧柏度殺入禁區，比盧頓隊長洛克爾（Tom Lockyer）快一步，再被對手撞跌博得12碼，這名巴西前鋒親自操刀中鵠，白禮頓71分鐘拉開至兩球領先。

祖奧柏度博得12碼，再親自操刀建功。（路透社）

戰至末段，白禮頓隊長鄧克禁區犯手球，盧頓獲得12碼，並由上季首席射手卡爾頓摩利斯（Carlton Morris）射入12碼，攻入球隊史上首個英超入球，但白禮頓末段由阿迪加（Simon Adingra）及伊雲費格遜（Evan Ferguson）各建一功，結果以4：1大勝一場，全取3分。

伊雲費格遜為白禮頓錦上添花。（路透社）

英超周六戰果：



阿仙奴2：1諾定咸森林

般尼茅夫1：1韋斯咸

白禮頓4：1盧頓

愛華頓0：1富咸

錫菲聯0：1水晶宮

