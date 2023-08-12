英超｜般尼升班首戰惹多項爭議　領隊高柏尼及官方均發聲譴責球迷

英超2023/24球季第一戰，便由升班馬般尼主場迎戰衛冕冠軍曼城，這場比賽同樣是高柏尼與哥迪奧拿的師徒對決。

不過由於雙方牌面實力懸殊，比賽無論過程及結果都相當一面倒，只是落敗以外，般尼更惹來數次爭議事件，遭網民批評「輸波又輸品」。



般尼在2021/22球季降班後，上季提前6輪以英冠榜首之姿重返英超，不過面對實力強大的曼城，他們最終以0：3吞下新球季首場敗仗。這場比賽最大焦點當然是夏蘭特梅開二度，以及在半場結束時被哥帥狂轟的畫面，但在賽事較早時段，已有一幕爭議事件出現。

在比賽第26分鐘，曼城18歲小將利高路易斯（Rico Lewis）在角球旗附近倒下時，被般尼球迷以火機扔中頭部。

雖然利高路易斯沒有大礙，並踢至79分鐘才被換走，但般尼官方賽後亦發表聲明譴責涉事球迷：「我們得悉在比賽上半場時，有人向曼城球員利高路易斯扔擲物品。這行為不可接受。警方已查明涉事球迷，並將其帶離現場。任何人在球場內投擲物品都會收到禁足令。」

除此以外，般尼在補時階段更拿到英超2023/24球季第一張紅牌。當時曼城右閘基爾獲加正加速推進，薩路利（Anass Zaroury）卻從後「曬靴」飛鏟，將前者直接鏟倒在地，球證在查看VAR後，向薩路利出示紅牌。那時候般尼已落後至0：3大勢已去，薩路利這次犯規可謂毫無必要。

開季便遭大敗，般尼領隊高柏尼並未有氣餒，他堅稱隨着球季進行，球隊的表現會有所進步。不過賽後接受英國《天空體育》訪問時，他坦言對球迷賽前對球員單膝跪地喝倒采的行為感到不滿：「老實說這不是什麼新鮮事了，當然我對此很不高興——我的膚色便能說明原因為何。」

「但喝倒采的人比以前少了，而且也有很多人鼓掌支持。」這名比利時領隊續說道。「我相信時間能改善一切，我們也會共同努力。不管發生什麼，他們都是我們這個家族的一部份，我們必須要改變心態。」