哈利卡尼加盟拜仁慕尼黑　簽約4年披9號球衣　拍片道別熱刺球迷

「我將會離開球會！」不少熱刺球迷不想發生的畫面，日前終於發生，尖刀哈利卡尼真的要走了，他透過社交網站上載一段告別短片，正式離開熱刺。拜仁慕尼黑緊接官宣哈利卡尼加盟的消息，將穿上9號球衣，簽約至2027年。



哈利卡尼離隊成定局 熱刺接受拜仁過億歐元出價︱英超轉會

哈利卡尼道別短片內容：



我想告訴各位熱刺球迷，我將在今日離開球會。我由11歲時加盟，如今已成為一名30歲的男人，要向一間效力近20年的球會告別不容易，當中有不少情緒及悲傷，但在熱刺也有過大量的美好回憶，這些片段都留在我心裏。我要感謝多年來每一個合作過的領隊﹑隊友﹑職員，我與大家都建立深厚的關係。當然少不了一眾熱刺球迷，當我成為球隊的一部分，我用盡所有方法令你們自豪，希望會成為大家的回憶。



我認為是時候離開了，我不想留待球季開始才處理一切，新領隊應該專心在成績上，而非個別球員身上，嘗試帶領熱刺返回前列及爭奪獎盃，我祝願新帥及所有球員一切順利，我會以球迷的身份支持大家，並衷心希望球會取得成功。



這是給予全球球迷的信息，我與家人會記得所有與球迷度過的美好時光，這不是再見，未來的事無人知曉，謝謝大家，有緣再見。

