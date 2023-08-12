英超｜夏蘭特36分鐘梅開二度　半場卻被哥迪奧拿狂轟

英超開咧首戰，艾寧夏蘭特（Erling Haaland）再現神射手本色，僅36分鐘便梅開二度，加上洛迪卡斯簡迪（Rodri）錦上添花，曼城作客以3：0輕取般尼。

然而半場結束進入更衣室時，攝影機捕捉到夏蘭特被領隊哥迪奧拿狂轟。



曼城在開賽4分鐘便由右路傳中打開局面，夏蘭特面對數名後衛入楔，搶先一步撞射破門。第2個入球同樣來自右路傳中，基爾獲加（Kyle Walker）倒三角傳至祖利安艾華利斯（Julian Alvarez）腳下，後者再傳予夏蘭特，這名剛打破6場正式賽事入球荒的射手，沒有控定便直接側身抽射至楣底入網。

夏蘭特僅36分鐘便梅開二度。（Getty Images）

夏蘭特上半場便梅開二度，但半場結束進入更衣室時，卻見到哥迪奧拿走近夏蘭特，看似十分生氣地不斷責罵他，其後更用手推開一直拍攝此畫面的攝影機。夏蘭特則是低着頭一路走向更衣室，沒有給予任何反應。

哥帥為何突然對夏蘭特發火？據英國《天空體育》報道，夏蘭特在場上抱怨貝拿度施華（Bernardo Silva）沒有正確地將球傳給他，當時夏蘭特認為自己在中路更好的位置上，施華卻選擇保持控球權放慢節奏，夏蘭特因而不滿。

哥迪奧拿不滿意麾下這種態度：「他當時說『傳直線給我，讓我跟對方單挑就可以了』。他希望所有波都傳給他，要傳直線給他，但貝拿度施華沒有傳給他也是正確的。」

半場結束時，哥迪奧拿衝出去場內追住夏蘭特狂鬧。（Getty Images）

哥迪奧拿亦稱讚夏蘭特入了兩球，並說該名前鋒很高興。夏蘭特賽後承認事情源於他向隊友抱怨：「最後那個攻勢貝拿度施華沒有傳球給我，我向施華有點發火了，然後他（哥迪奧拿）便很生氣，不過球季首戰便踢成這樣是個好開始。」

夏蘭特澄清兩人沒有心存芥蒂：「能在哥帥麾下踢球是一件很開心的事。我不知道有沒有另一名領隊比他更擅長教導年輕球員，不要忘記我還很年輕。」

夏蘭特賽後承認自己還很年輕，說在哥帥麾下踢波是一件很開心的事。（Getty Images）

迪布尼再受傷退下火線

雖然開鑼戰大獲全勝，但曼城亦迎來一則壞消息。中場核心奇雲迪布尼（Kevin De Bruyne）在23分鐘因傷退下火線，受傷位置與歐聯決賽時一樣同為大腿膕繩肌。

賽後哥迪奧拿承認也許不應該讓他正選上陣：「之前他恢復得很好，但現在我們將失去他一段時間。我們需要與醫生及物理治療師討論並好好思考，賽前他曾感覺良好。」

迪布尼僅23分鐘便受傷被換離場，賽後哥迪奧拿坦承也許不應讓他正選上陣。（Getty Images）

曼城與般尼比賽精華：