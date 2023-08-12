英超｜阿仙奴2：1諾定咸森林　因系統故障時間延遲半小時開賽

英超新球季首輪周六頭場，阿仙奴主場對諾定咸森林，因票務系統故障，開賽時間押後半小時，兵工廠上半場由尼基迪亞及布卡約沙卡各建一功，森林末段由阿禾尼爾得手，結果阿仙奴以2：1力克對手，新球季首戰旗開得勝。



阿仙奴兩名新兵夏維斯與迪格蘭賴斯同樣正選登場。（路透社）

阿仙奴經過既有希望又失望的球季，兵工廠今夏豪花逾兩億鎊購入3名新兵，迪格蘭賴斯﹑夏維斯及祖利安添巴在今仗同列正選，加比爾捷西斯因傷缺陣，尼基迪亞今仗正選上陣。剛剛由阿仙奴轉投諾定咸森林的門將馬特端拿（Matt Turner），今仗倒戈並正選把關。

不過，開賽前先有阻滯，阿仙奴酋長球場今季改用全新系統，球迷以電子門票就可以入場，但新球季首仗即「甩轆」，系統出現故障，大量球迷滯留場外，故此賽事要延遲30分鐘開賽。

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阿仙奴酋長球場因轉用新入場系統故障，今仗開賽時間需要押後半小時。（路透社）

半小時後，球迷魚貫入場，阿仙奴與森林的賽事正式開始。主場出擊的阿仙奴佔盡優勢，一直壓着森林在後半場，直至中段終有收穫，阿仙奴開出角球，森林一方解圍不遠，馬天尼利左路傳給尼基迪亞，這名英格蘭前鋒扣入大位，右腳起腳建功，射破舊隊友馬特端拿的十指關，阿仙奴26分鐘先開紀錄。

6分鐘後，阿仙奴由布卡約沙卡再下一城，這名英軍國腳右路扣入大位，禁區外左腳起腳抽射，猶如洛賓的「招牌菜」一樣，熨射得手，馬特端拿欲救無從，兵工廠32分鐘領先至2：0，主帥阿迪達高舉雙手慶祝。

沙卡扣入大位起腳建功，阿仙奴6分鐘連下兩城。（路透社）

上半場補時階段，新加盟的祖利安添巴與對手一次短兵相接，疑似觸傷膝部，這名荷蘭球員換邊後如常作賽，添巴轉方向時感到不妥，倒地時按着膝部，需要退下火線，由日本球員富安健洋入替。

阿仙奴下半場再有增添紀錄的機會，兵工廠兩名新兵合作，夏維斯回傳給賴斯，並第一時間撞射，端拿僅僅拍到再撞柱出界。

新加盟的祖利安添巴下半場初段因傷退下火線。（路透社）

阿仙奴未能再添紀錄，森林一次反擊追至更接近紀錄，由曼聯加盟的艾蘭加今場後備入替，展示其高速，以速度狂推半場，壓過賴斯殺入禁區，再傳中予阿禾尼爾（Taiwo Awoniyi）近射建功，82分鐘追成1：2。

阿禾尼爾接應新兵艾蘭加的傳中近射得手，追成較接近紀錄。（路透社）

阿仙奴正選陣容（4-3-3）：



門將：1蘭斯達爾

後衛：5湯馬士柏迪﹑4賓韋特﹑2沙列巴﹑12祖利安添巴

中場：8奧迪加特﹑41迪格蘭賴斯﹑7布卡約沙卡

前鋒：14尼基迪亞﹑29夏維斯﹑11馬天尼利



諾定咸森林正選陣容（3-4-3）：



門將：1馬特端拿

後衛：30韋利保利﹑4禾路﹑26史葛麥堅拿

中場：24奧里亞﹑22耶迪斯﹑5文加拉﹑43奧拉艾拿

前鋒：28丹尼路﹑20比蘭莊臣﹑10傑斯韋治

