英超轉會｜車路士重金簽卡些度感人官宣　「我最大的動力是媽媽」

兜兜轉轉，車路士失而復得，以打破英格蘭聯賽史上最高價轉會紀錄的1.15億鎊，從利物浦手中搶得摩西斯卡些度（Moises Caicedo），這名厄瓜多爾國腳終於得償所願，成為車路士一員。

車路士官宣卡些度加盟，上載一張他與母親的2020年的合照，當時的卡些度就是穿上車路士球衣。卡些度當年許下承諾，「終有一天我會令父母以我為榮」，相信今時今日已經做到了。



摩西斯卡些度如願成為車路士一員。（車路士Twitter截圖）

摩西斯卡些度曾經無限接近利物浦，可惜這名21歲的厄瓜多爾國腳非車路士不去，「車仔」隨即開出1.15億鎊的轉會費，將卡些度收歸旗下，並搖身一變成為全英身價轉會費最高的球員。

車路士在社交網站先上載兩張卡些度與母親的合照，另一條短片就是卡些度與母親的溫馨互動，母子二人重演舊照，坐在車尾合影。舊合照是2020年，當時的卡些度依然寂寂無名，雖然同樣穿上車路士球衣，如今一切都變得不一樣。卡些度母親祝賀兒子，並指他的夢想，就是全家的夢想，現時就實現了。

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2001年11月出生的卡些度現年21歲，他小時候在厄瓜多爾球隊山谷獨立隊（Independiente del Valle）受訓，2019年17歲之時在厄瓜多爾聯賽展開職業生涯，主要出任防守中場，雖然身材不高大，只得1.78米，但他在街頭踢波練就的韌勁和天生過人的運動能力，成就了他日後的急速發展。

年少時效力山谷獨立隊的卡些度。（Instagram）

卡些度他在厄瓜多爾第四大城市聖多明哥出生，父親是人力車伕、母親間中替人洗衣賺取微博收入，養活十個小孩，而卡些度是十兄弟姊妹中排行最小的一人。

小時候環境艱苦，令他立志要為家人而努力，從他Instagram早期的帖文，便可感受到他對家人的重視，他的第一個帖文是2017年一張跟父母的合照，寫道：「我保證，終有一天我會令父母以我為榮」，第二則帖文仍然是父母和兄長，他再寫道：「我人生的目標，就是給他們應得的幸福，我的媽媽、爸爸和哥哥」，第三則帖文是他在觀眾席擁抱母親，他再道：「我最大的動力，就是我永遠愛着的媽媽」。

而後續發展的一切，反映卡些度的目標似乎在慢慢實現、或是已然實現。

年幼的卡些度平日在雜草叢生的「球場」踢波，用石子疊成「門柱」當龍門，他曾說自己正是在這種環境中學懂如何踢得硬淨。他獲發掘之初，也是源於他對着家門外一道牆踢球時，以左右腳射球的方式，捕捉到當地教練Ivan Guerra的注意，而卡些度可說是遇上貴人——Guerra接受《The Athletic》訪問時透露，他看好卡些度的潛能，一直資助他踢波和生活，不僅為他買波砵、付巴士費用，也在卡些度的家庭沒錢買食物時出手相助，卡些度至今仍感謝他：「他由此至終都相信我」。

卡些度兒時踢前鋒、後轉踢中場，15歲通過試腳加入了山谷獨立會，雖然曾經受過十字韌帶斷裂的大傷，但他復出後步伐絲毫沒有放緩，憑着過人的體力、運動能力和閱讀球賽的能力，19歲已成為國家隊的主力。

卡些度出戰了2022年的卡塔爾世界盃。（Getty Images）

2021年，他獲白禮頓以約104萬英鎊簽入，初時只是踢U23、並被外借到比利時甲組的Beerschot，花了數個月適應和調整心態後，他開始展現出自己的特點：有機會便能從對手腳下搶得皮球，而對手難以搶走他的腳下球，白禮頓在2022年初便將他召回，讓他在英超上陣，由那一刻開始，他的身價便不斷上升，只是無人料想過，他竟在今夏獲車路士以1.15億鎊羅致，成為英格蘭史上「標王」。