羽毛球世錦賽2023｜港隊名單賽程戰果一覽　NowTV兩台8.21起直播

每年度羽毛球最高級別賽事的世界羽毛球錦標賽（BWF World Championship），周一（21日）起一連7日在丹麥哥本哈根上演，香港隊共有11名球手，參加男單、混雙和女雙賽事，本文將介紹參賽的港隊成員，附上不斷更新的賽程及直播資訊。



1.港隊名單

男單：李卓耀（15號種子）、伍家朗（16號種子）

混雙：鄧俊文／謝影雪、李晉熙／吳芷柔

女雙：呂樂樂／吳詠瑢、楊雅婷／楊霈霖



港隊今次沒有女單球手參戰，僅有被列為種子選手的為男單球手李卓耀及伍家朗。值得一提的是，這兩名男單球手及兩對女雙組合均被列入第三賽區，若他們順利一路晉級，最終會在八強上演港隊內戰；混雙的兩隊港隊組合則不在同一賽區。

2. 港隊賽程及賽果

首圈（64強）

男單

李卓耀 vs 韋斯卻治（Max Weißkirchen，德國）——2：0（21：19、21：15）

伍家朗 vs Bernardo Atilano（葡萄牙）——2：0（21：11、21：8）

混雙

鄧俊文／謝影雪 vs Ysabel Leonardo／Alvin Morada（菲律賓）——２：0（21：10、21：12）

李晉熙／吳芷柔 vs Davi Silva／Sânia Lima（巴西）——2：1（20：22、21：19、21：7）

女雙

呂樂樂／吳詠瑢 vs Margot Lambert／Anne Tran（法國）——0：2（16：21、14：21）

楊雅婷／楊霈霖 vs Linda Efler／Isabel Lohau（德國）——2：0（21：9、21：17）

次圈（32強）

男單

李卓耀 vs 鄭加恆（馬來西亞）——2：0（21：17、23：21）

伍家朗 vs Uriel Canjura（薩爾瓦多）——2：0（21：17、21：11）

混雙

鄧俊文／謝影雪 vs Dechapol Puavaranukroh／Sapsiree Taerattanachai（泰國）——0：2（13：21、14：21）

李晉熙／吳芷柔 vs 陳堂傑／杜頤溈（馬來西亞）——0：2（19：21、9：21）

女雙

楊雅婷／楊霈霖 vs Gabriela Stoeva／Stefani Stoeva（保加利亞）——2：0（21：18、21：8）

3. 直播安排

NowTV的670及671台將全程直播今次羽毛球世界錦標賽，不過只覆蓋1號及2號場的賽事。

4. 港隊過去成績

香港隊在羽毛球世界錦標賽過去曾獲得4面獎牌，最佳成績來自2007年王晨在女單奪得銀牌，其餘3面均是混雙銅牌，當中2017年的周凱華／李晉熙獲得第一面，鄧俊文／謝影雪則在2018及2021年奪牌。