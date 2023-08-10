伍家朗李卓耀與新帥黃綜翰磨合良好　提升體能應付密集羽毛球大賽

香港羽毛球隊早前有黃達明教練被馬來西亞名將李梓嘉挖走，男單教練由另一大馬好手黃綜翰接替，主力指導伍家朗及李卓耀衝擊杭州亞運及巴黎奧運。

黃綜翰周四（10日）於香港公開羽毛球錦標賽記者會首度以港隊教練身份亮相，對兩名港將奪得巴黎奧運資格抱持信心。



前世錦賽亞軍、馬來西亞名宿黃綜翰「臨危受命」，自上月起接替提前離隊的黃達明，執掌備受關注的香港羽毛球男子單打組。黃綜翰隨隊出席香港公開賽記者會，上任後首度在公開場合亮相，甫被傳媒包圍便開玩笑說「認錯人了」，親切友善。他更笑指20多年前曾到體院羽毛球館參加青年賽事，「所以來到體院不陌生」。

港隊總教練何一鳴曾透露，雙方合約至2024年巴黎奧運後，明顯黃綜翰的任務便是帶領男單兩位星將衝擊奧運。「當然有一定挑戰，他們正處於15、16排名邊緣位置（編按：伍家朗目前奧運積分排名第12，李卓耀名列第15），始終都有機會。」

馬來西亞名宿黃綜翰（中）接任成為港隊男單教練，上任僅一個月已帶隊出戰3站比賽。（梁鵬威攝）

奧運積分排名前16的羽毛球手能直接取得資格，黃綜翰認為剛過去兩個月，兩名港將已爭取到不少積分，關鍵是年尾至明年初的較高分數賽事穩定排名，「年尾還有數個750、1000分級別比賽，目標是爭取到在3至4個高分數比賽中入到8強，準決賽甚至決賽，（奧運）不是遙不可及的目標。」

他坦言除了奧運目標，接手原因之一是看到港隊的梯隊實力，「後備隊的能力有一定水平，以年輕歲數來說提升空間很大，所以也看到港隊的持續發展。」

至於去年在東京奧運失利的伍家朗，對於新教練也讚口不絕，笑言「重回正軌」。他指黃綜翰上任不足一個月，已帶隊出戰三站比賽，「在比賽上觀察我們會較快上手，不過暫時還需要時間互相了解打法、性格，進度是幾好的，他這一個月帶比賽、訓練氣氛都不錯。」

伍家朗透露與新教練磨合進度理想，訓練與比賽均重回正軌。（梁鵬威攝）

黃綜翰稱伍家朗和李卓耀已具備「國際水準」，坦言唯一需提升體能應付密集賽程，「戰術方面，他們都已足夠成熟，對前20對手戰術變化都有一定應對，希望作為輔助角色能解鎖一些盲點，有時他們在場上太專注，需要我們提醒他們，這好大程度可影響戰果。」

李卓耀亦指與新教練磨合不俗，「場上磨合是不錯，他了解我們兩個的打法、身體、心態、性格等，希望之後會有成績突破。」

久違3年的香港公開賽，羽毛球港將在主場全力爭勝。（梁鵬威攝）

除了奧運入場券，港將目標之一是在杭州亞運衝擊獎牌，黃綜翰坦言雖然港隊實力較中國、印尼被看低一線，「但愈大的比賽愈多變數，心理素質是很重要的一環，平常心出戰，看他們（港將）怎樣消化壓力。」

伍家朗與李卓耀將與混雙的鄧俊文／謝影雪、李晉熙／吳芷柔，在香港公開賽前出戰世界錦標賽。

香港公開羽毛球錦標賽



日期：9月12至17日



焦點球手：安賽龍（丹麥）、真庭（印尼）、駱建佑（新加坡）、陸光祖（中國）周天成（中華台北）、常山幹太（日本）、桃田賢斗（日本）、戴資穎（中華台北）、山口茜（韓國）、仙杜（印度）、韓悅（中國）、拉查諾（泰國）、奧原希望（日本）、渡邊勇大（日本）、東野有紗（日本）等



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