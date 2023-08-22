杭州亞運2023｜香港賽艇隊名單　趙顯臻盼由銀變金　洪詠甄領女隊

香港賽艇隊於去屆雅加達摘下一銀兩銅，今屆派23人出戰杭州亞運，5年前勇奪男子單人雙槳艇銀牌的趙顯臻，以及東京奧運代表洪詠甄將分途出擊，力爭香港賽艇歷來亞運第二金。



男子

雙槳艇：趙顯臻、陳至鋒、陳廸麟、何紹榮

雙槳艇：陳鈺文、麥可靖、陳柏匡、夏赫

單槳艇：林新棟、王瑋駿、周義評、黃浩然、杜兆保、楊文瀚



女子

輕量級雙人雙槳艇：洪詠甄、黃湘儀

輕量級單人雙槳艇：梁穎桉

四人單槳無舵艇：許詠淇、梁瓊允、黃樂堯、張海琳

雙人雙槳艇：高楚翹、李凱橋



比賽日期：

9月20至9月25日



香港賽艇隊過往在亞運摘下1金11銀7銅，其中駱坤海在2014仁川亞運男子單人雙槳艇封王，是港隊賽艇至今的唯一一金。港隊今屆派23人出戰杭州亞運，上屆男子輕量級單人雙槳艇銀牌得主趙顯臻同樣在陣中，他直言以「玩命」模式備戰今屆亞運，希望由銀變金。

趙顯臻上屆亞運摘銀，今屆力爭更上一層樓。（資料圖片／余俊亮攝）

曾出戰東京奧運的洪詠甄，將會參與女子輕量級雙人雙槳艇，今屆亞運同樣向着金牌進發。

關於洪詠甄：

我的名字．洪詠甄｜奧運後三周小假期 是賽艇少女的苦盡甘來

東京奧運代表洪詠甄劍指金牌。（梁鵬威攝）

香港賽艇隊歷屆亞運獎牌（1金11銀7銅）

2018雅加達亞運

趙顯臻 男子輕量級單人雙槳艇銀牌

李嘉文 女子輕量級單人雙槳艇銅牌

周義評﹑張銘恆﹑林新棟﹑梁俊碩﹑廖賡裕﹑鄧超萌﹑黃柏恩﹑黃偉健﹑袁潤林 男子輕量級八人單槳艇銅牌



2014仁川亞運

駱坤海 男子單人雙槳艇金牌

鄒廣榮﹑關騏昌﹑梁俊碩﹑鄧超萌 男子輕量級四人雙槳艇銀牌

鄒廣榮﹑鄧超萌 男子輕量級雙人雙槳艇銀牌

李嘉文 女子單人雙槳艇銀牌

李嘉文 女子輕量級單人雙槳艇銀牌



2010廣州亞運

鄒廣榮﹑蘇秀華 男子輕量級雙人雙槳艇銀牌

關騏昌﹑梁俊碩﹑廖順賢﹑鄧超萌 男子輕量級四人單槳無舵手銅牌



2006多哈亞運

李嘉文 女子輕量級單人雙槳艇銀牌



2002釜山亞運

羅曉鋒 男子單人雙槳艇銀牌

羅曉鋒 男子輕量級單人雙槳艇銅牌

翁嘉茵 女子輕量級單人雙槳艇銅牌



1998曼谷亞運

吳家樂 女子公開組單人雙槳艇銀牌

吳家樂 女子輕量級單人雙槳艇銀牌



1994廣島亞運

何劍暉 女子輕量級單人雙槳艇銀牌

蔣永雄﹑周俸有 男子雙人艇銅牌

倪文玲﹑曾巧玉 女子雙人艇銅牌



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