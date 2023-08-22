杭州亞運2023｜香港游泳隊名單　何詩蓓力爭首面個人項目亞運獎牌

何詩蓓（Siobhan）曾揚威奧運、世界錦標賽、世界盃、世界大學生運動會等國際大賽，獨欠亞運獎牌，今屆她將以東京奧運銀牌得主身分，相隔一屆出戰杭州亞運，希望首次踏上亞運頒獎台，也率領港隊突破去屆1銀2銅的佳績。



男子

陳鎡樵、卓銘浩、張榮恩、趙浩俊、方嘉羽、何承燁、何甄陶、關鵬、郭俊希、劉建希、劉平治、劉紹宇、林昭光、麥世霆、伍棹然、吳欣鍵、徐暐智、黃培燊、衛恆恩

女子

歐鎧淳、陳健樂、常鈺娟、鄭莉梅、鄭渝、沈嘉穎、張心悅、何詩蓓、何南慧、簡綽桐、林凱喬、林柏彤、莫思騏、吳麗華、聶芷彥、譚凱琳、黃筠陶、楊凱晴



比賽日期

9月24日至9月29日



何詩蓓（左一）將相隔9年再戰亞運，率領港隊衝擊獎牌。（資料圖片／楊宇翹攝）

何詩蓓在五年前的雅加達亞運因傷缺陣，是以她對上一次角逐亞運已是2014年的仁川，她在當屆與隊友合力奪得3面接力銅牌。

九年過去，何詩蓓如今已是東京奧運兩銀得主，手執多個亞洲紀錄，她在杭州將參加個人強項100米及200米自由泳，這兩項是金牌希望，同時出戰50米自由泳和50米蛙泳，同時與隊友合力衝擊接力獎牌（接力名單待定）。

關於何詩蓓：

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9年間努力游到世界之巔的何詩蓓，今屆以領軍人物身分再亮相亞運。（資料圖片／林藹怡攝）

焦點除了落在金牌希望的何詩蓓身上外，還有第4度入選的歐鎧淳衝擊個人最佳時間、「三朝元老」鄭莉梅和陳健樂等主將力爭佳績。早前在女子200米背泳達到巴黎奧運A標﹑年僅16歲的新星張心悅，亦將首度參與亞運。

主項（個人項目名單待更新）

自由泳：何詩蓓、鄭莉梅、譚凱琳、何南慧、鄭渝

背泳：歐鎧淳、黃筠陶、張心悅、沈嘉穎

蛙泳：常鈺娟、林凱喬

蝶泳：陳健樂、簡綽桐、莫思騏、楊凱晴

個人混合泳：吳麗華



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何甄陶首次出戰亞運。（資料圖片／楊宇翹攝）

何甄陶率男子新生代衝擊亞運

何甄陶（Ian）是近年香港男子游泳領軍人物，他在2018年雅加達亞運年才由美國回流，今屆他將首次亮相亞運。這5年間，他不斷突破並成為50米自由泳長池香港紀錄保持者，更連續兩屆達奧運A標。這名巴黎奧運代表將與香港「蛙王」趙浩俊（Adam Chillingworth）、世青銅牌麥世霆，於個人首屆亞運力爭突破。

男子隊雖在上屆沒有獎牌進賬，當屆首戰亞運的卓銘浩連續打破男子400米、800米及1500米自由泳香港紀錄，今屆他將與劉紹宇、吳欣鍵、郭俊希及林昭光第二度出征亞運。

港隊新星：

香港「蛙王」趙浩俊（Adam Chillingworth）希望取了中文名字，更能代表自己的身份認同。（資料圖片／楊宇翹攝）

香港游泳隊歷屆亞運獎牌（2銀10銅）



1986漢城亞運

吳家樂／洪詩琪／符梅／李秀美：女子4X100自接力銅牌



1994廣島亞運

伍劭斌／劉敬亭／吳家樂／李穎詩：女子4X100自接力銀牌

伍劭斌：女子50自銅牌



1998曼谷亞運

郭健明：男子400自銅牌



2006多哈亞運

韋漢娜／蔡曉慧／李亮葵／施幸余：女子4X100自接力銅牌



2010廣州亞運

韋漢娜／歐鎧淳／施幸余／于蕙婷：女子4X100自接力銅牌



2014仁川亞運

歐鎧淳／鄭莉梅／何詩蓓／施幸余：女子4x100自接力銅牌

歐鎧淳／鄭莉梅／何詩蓓／施幸余：女子4x200自接力銅牌

謝旻樹／張健達／麥浩麟／吳鎮男／黄竟豪／黄鍇威：男子4x100自接力銅牌



2018雅加達亞運

歐鎧淳／楊珍美／陳健樂／鄭莉梅：女子4×100混合泳接力銀牌

歐鎧淳／鄭莉梅／譚凱琳／施幸余：女子4×100米自由泳銅牌

鄭莉梅／何南慧／施幸余／鄧采淋：女子4×200米自由泳銅牌

