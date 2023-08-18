網約顯徑羽毛球場打波中伏　網民：出熱痱、塗藥膏｜羽毛球熱話

香港的夏天天氣酷熱，在室內做運動會不會比戶外更舒適？如果抱住這個想法，就有機會中伏！

有網民在社交群組分享經歷，參加網上相約的羽毛球活動，到場才發現體育館不設空調，結果生熱痱，希望以後約戰的場主標明場地有沒有冷氣。留言的網民認同場主有責任講清楚，亦有人列出康文署沒有冷氣的羽毛球場館，方便「谷友」參考。



顯徑體育館位於沙田顯徑邨顯徑商場，於1988年12月15日啟用。（康文署網站）

有網民在「慢慢打羽毛球谷」發文：「各位場主，體育館如果沒有冷氣懇請註明，上週打完顯勁（顯徑體育館），出了熱痱，塗了數天藥膏，謝謝。」

有人表示「打開都會知」、「如果地板硬請早揚聲，我上次打完腳痛」、「有啲體育館附近無停車場，要唔要註明」，但有人留言反駁，認為新手或者較少在那區打波的朋友未必知體育館沒有冷氣，「場主註明是較好的做法」、「新手唔係當區住又真係未必知」。

康文署網站列明顯徑體育館的多用途主場不設空調。（康文署網站）

有網民分享了目前沒有冷氣的康文署室內羽毛球場名單，包括馬鞍山恆安體育館、大圍顯徑體育館、將軍澳寶林體育館、元朗朗屏體育館、上水天平體育館、大埔富善體育館及何文田佛光街體育館。大部分沒有冷氣的康文署室內羽毛球場位於新界，九龍只得一間，而港島區的所有室內羽毛球場皆有冷氣。